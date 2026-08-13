В Челябинске с осужденных за обман дольщиков девелоперов взыскали 114 млн рублей

Челябинский областной суд удовлетворил требования региональной прокуратуры и взыскал с экс-руководителей девелоперов, осужденных за обман дольщиков, 114 млн руб. причиненного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Экс-учредителя ООО «Генстрой» Константина Бабайлова и бывшего генерального директора ООО «СтройВыбор» Сергея Назарова в марте 2023 года признали виновными в причинении имущественного ущерба путем обмана и привлечении средств граждан в нарушение законов об участии в долевом строительстве (п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, ч. 2 ст. 200.3 УК РФ). Советский районный суд установил, что действия подельников привели к невозможности достроить офисное здание дома №3 на улице Фруктовой в Копейске. Из-за этого Фонд развития территорий выплатил в качестве возмещения гражданам 114 млн руб.

Региональная прокуратура решила подать иск к признанным виновным о взыскании с них причиненного ущерба. В мае этого года Металлургический районный суд Челябинска отказал ведомству в удовлетворении требований. Прокуратура подала апелляцию, и Челоблсуд отменил незаконный судебный акт и вынес новое решение об удовлетворении требований. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение решения второй инстанции.

Виталина Ярховска