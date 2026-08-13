Режиссер Сергей Урсуляк рассказал «Ъ» о своем будущем сериале «Война и мир»

В Выборге в 34-й раз прошел фестиваль российского кино «Окно в Европу». Юлия Шагельман поговорила с его президентом режиссером Сергеем Урсуляком о перспективах этого смотра, осмыслении прошлого, Льве Толстом и Сарике Андреасяне.

— Вы стали президентом «Окна в Европу» в 2023 году: нынешний фестиваль для вас третий. Как вы себя ощущаете в этой должности?

— Знаете что — это ответственность. У фестиваля большие традиции, и мощная фигура (киноведа Армена Медведева, который умер в 2022 году.— “Ъ”) всегда стояла в качестве президента. Я взял фестиваль в Выборге, потому что есть люди, которым я обязан. И мне кажется, это мой долг. Не мне решать, насколько я справляюсь, но моя задача — сохранить атмосферу фестиваля. Я всегда любил сюда приезжать. Мы сидели, тот же Армен Медведев, я, Анатолий Мукасей, и часами разговаривали. Вернее, я слушал их рассказы. И советское кино, которое я любил всегда, становилось для меня еще более родным, и я становился частью этого. И вот эту атмосферу общности и того, что мы — часть большого целого, мне хотелось бы сохранить.

— За три года он изменился? Какова траектория его развития?

— Это связано не с моим присутствием на фестивале, но фестиваль набрал силу. Это видно и по количеству людей, которые посещают просмотры. Не только просмотры — невозможно пробиться на лекции. Вообще наша задача — формировать нормальную среду вокруг себя, и у кино эта же задача — улучшать человеческую жизнь, человеческую породу и быть каким-то катализатором хорошего.

— Сейчас вы заняты съемками сериала «Война и мир», даже с фестиваля на них уезжали. В одном интервью вы говорили, что телеканал «Россия» предложил вам это произведение для экранизации. Но, наверное, вы бы не согласились, если бы не видели в нем то, что сами хотели бы сказать, отталкиваясь от Толстого?

— Не хочу погружаться в философские глубины, но мне кажется, если бы мы в качестве образца для себя и тех самых скреп, которые мы ищем, выбрали характеры героев «Войны и мира», наша жизнь была бы более осмысленной и счастливой и, я бы сказал, внятной. Я думаю, мы должны ощущать общность с этими людьми, понимать, что выросли из этих людей, и мы должны к ним вернуться. Мне кажется, мы по дороге утратили эту связь. Мне бы хотелось сделать этих людей родными и близкими. Чтобы те, кто смотрит этот фильм, молодые люди, мечтали быть похожими на Пьера, Андрея, Наташу, на эти семьи, на эти взаимоотношения, на это желание понять себя, жить осмысленно.

Продолжение — в интервью «Ъ».