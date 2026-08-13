МИД России: Курилы останутся российскими вопреки недовольству Японии

Дипломатическая активность Японии никак не повлияет на территориальный статус Курил, заявил замглавы МИД России Сергей Грушко. «Российская земля останется российской землей»,— сказал господин Грушко на форуме «Арктика — Регионы» (цитата по «РИА Новости»). Так дипломат отреагировал на решение японского МИД вызвать посла России после визита Владимира Путина на остров Итуруп.

Япония и Россия обсуждают статус Курильских островов с окончания Второй мировой войны. Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи Курильской гряды. Москва настаивает на том, что законно получила архипелаг. Переговоры были прерваны Россией в 2022 году в ответ на введение Японией санкций.