Минвостокразвития: реализация проекта развития Арктики начнется в 2027 году
В 2027 году начнется реализация комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора (ТТК). Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на форуме «Арктика — Регионы».
«Стратегия должна быть принята. Мы представляем ее президенту. В ближайшие уже недели она должна быть принята — до конца 2026 года. И с 2027 года начнется реализация комплексного проекта», — заявил он.
Господин Чекунков также отметил, что развитие Арктики должно быть ориентировано прежде всего на создание комфортной среды для жизни людей. Это заложено и в стратегию развития региона, и в основной инструмент реализации стратегии — Комплексный проект развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора.
В июне президент Владимир Путин поручил ускорить разработку стратегии развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности в Арктике на период до 2035 года с перспективой до 2050 года.
В ноябре 2025 года губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил создать специальную корпорацию для координации развития Арктики, которая могла бы привлекать инвестиции, в том числе иностранные, в арктические проекты. Эта идея прорабатывается в рамках проекта «Арктика и Трансарктический транспортный коридор», создание которого поддержал президент Владимир Путин. Корпорацию могут создать на базе одной из «дочек» ВЭБа или «Росатома», либо трансформировать подведомственную Минвостокразвития Корпорацию по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В декабре 2025 года вице-премьер Юрий Трутнев поручил ведомствам и главам арктических регионов проработать идеи развития Трансарктического транспортного коридора (ТТК) к стратегической сессии, которую в июне проведет премьер-министр Михаил Мишустин. На совещании обсуждали ресурсное обеспечение грузовой базы ТТК, предлагалось активизировать геологоразведку и глубокую переработку грузов для увеличения их добавленной стоимости. «Росатом» совместно с Минтрансом прорабатывает номенклатуру и объемы грузов, которые могут создать грузовую базу ТТК.
В марте 2021 года президент Владимир Путин поручил правительству в течение месяца завершить подготовку и утверждение единого плана по развитию Арктики. Тогда глава Минвостокразвития Алексей Чекунков доложил, что резидентами Арктической зоны уже стали 64 предприятия, реализующие проекты общим объемом 185 млрд руб. В октябре 2020 года Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности до 2035 года.