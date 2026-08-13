Минвостокразвития: реализация проекта развития Арктики начнется в 2027 году

В 2027 году начнется реализация комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора (ТТК). Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на форуме «Арктика — Регионы».

«Стратегия должна быть принята. Мы представляем ее президенту. В ближайшие уже недели она должна быть принята — до конца 2026 года. И с 2027 года начнется реализация комплексного проекта», — заявил он.

Господин Чекунков также отметил, что развитие Арктики должно быть ориентировано прежде всего на создание комфортной среды для жизни людей. Это заложено и в стратегию развития региона, и в основной инструмент реализации стратегии — Комплексный проект развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора.

В июне президент Владимир Путин поручил ускорить разработку стратегии развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности в Арктике на период до 2035 года с перспективой до 2050 года.