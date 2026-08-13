«Литрес»: доля самиздата выросла на 13% в первом квартале
По оценке книжного сервиса «Литрес», в первом квартале 2026 года объем сегмента самиздата превысил 2,7 млрд руб. Это на 13% больше аналогичного показателя годом ранее, передает ТАСС. Самиздат занял 61% рынка текстовых цифровых книг, а digital-авторы составили половину топ-20 наиболее продаваемых писателей «Литреса».
К самым востребованным жанрам самиздата в сервисе отнесли фэнтези, фантастику, современные любовные романы и детективы. Продажи мистических любовных романов на «Литрес» выросли более чем в четыре раза год к году, а темного фэнтези — почти втрое. В два раза выросли продажи боевого фэнтези.
Как ранее писал «Ъ», по итогам 2025 года участники рынка оценивали объем российского самиздата в 8,5–8,6 млрд руб. — на 19% больше, чем годом ранее. В «Литресе» тогда допускали, что в 2026 году рынок может вырасти до более чем 10 млрд руб. Среди тенденций компания выделяла увеличение доли аудиокниг, а также рост числа книг и популярности digital-авторов в целом.
Участники рынка в январе 2026 года оценили рост российского рынка самиздата за 2025 год почти на 20%, до 8,5–8,6 млрд рублей. Генеральный директор группы компаний «Литрес» Сергей Анурьев в декабре 2025 года прогнозировал, что весь рынок электронных книг в России по итогам 2025 года может вырасти на 22% год к году, достигнув 23,5 млрд рублей.
В 2026 году рынок самиздата в России может сохранить прошлогодние темпы роста и превысить 10 млрд рублей, причем темпы роста рынка электронных книг в целом могут составить 19–20%. Основными факторами роста рынка самиздата эксперты называют увеличение числа книг, рост популярности digital-авторов, увеличение доли аудиокниг и повышение стоимости бумажных книг.