«Литрес»: доля самиздата выросла на 13% в первом квартале

По оценке книжного сервиса «Литрес», в первом квартале 2026 года объем сегмента самиздата превысил 2,7 млрд руб. Это на 13% больше аналогичного показателя годом ранее, передает ТАСС. Самиздат занял 61% рынка текстовых цифровых книг, а digital-авторы составили половину топ-20 наиболее продаваемых писателей «Литреса».

К самым востребованным жанрам самиздата в сервисе отнесли фэнтези, фантастику, современные любовные романы и детективы. Продажи мистических любовных романов на «Литрес» выросли более чем в четыре раза год к году, а темного фэнтези — почти втрое. В два раза выросли продажи боевого фэнтези.

Как ранее писал «Ъ», по итогам 2025 года участники рынка оценивали объем российского самиздата в 8,5–8,6 млрд руб. — на 19% больше, чем годом ранее. В «Литресе» тогда допускали, что в 2026 году рынок может вырасти до более чем 10 млрд руб. Среди тенденций компания выделяла увеличение доли аудиокниг, а также рост числа книг и популярности digital-авторов в целом.