Авторы проявляют самостоятельность

В 2026 году рынок самиздата в России может сохранить прошлогодние темпы роста и превысить 10 млрд руб. За 2025 год участники рынка оценивают его рост почти в 20%. Основными драйверами отрасли они называют рост числа книг и популярности в целом digital-авторов и увеличение доли аудиокниг в сегменте и вместе с тем постоянный рост стоимости бумажных книг.

“Ъ” ознакомился с данными ГК «Литрес» («Литрес», MyBook, «Литрес: Самиздат») о рынке самиздата в России за 2025 год. В компании оценивают увеличение по итогам всего прошлого года объем отрасли на 19%, до 8,5–8,6 млрд руб. В 2026 году рынок самиздата может продолжить расти теми же темпами и увеличиться до более чем 10 млрд руб., добавляют там.

Среди основных тенденций в «Литресе» называют рост доли аудиокниг в сегменте. За три квартала 2025 года емкость аудио в самиздате выросла на 11% год к году, до более чем 609 млн руб. Кроме того, растет количество книг digital-авторов в подписной модели монетизации, напоминают в сервисе. Выручка от продажи электронных и аудиокниг digital-авторов во всех моделях монетизации (PPD, подписка, абонемент) на платформе за девять месяцев выросла на 12%.

В декабре прошлого года гендиректор ГК «Литрес» Сергей Анурьев в интервью “Ъ” рассказал, что весь рынок электронных книг в РФ по итогам 2025 года может вырасти на 22% год к году, до 23,5 млрд руб., а в 2026 году его темпы роста могут составить 19–20% (см. “Ъ” от 18 декабря 2025 года). Доля игроков рынка в целом распределилась так: 45–46% — у «Литреса», 26% — у «Яндекса», около 13% приходится на «Литнет» и «Литгород», на «Литмаркет» — 8%, Author.Today — 7%.

По данным издательского сервиса Ridero, за 2025 год число опубликованных им книг выросло на 28% год к году, до 187,3 тыс., в прошлом году этот показатель был на 1% меньше. При этом темпы роста количества проданных экземпляров через магазин компании и партнерские площадки сократились с 30% до 11%, до 997 тыс. Темпы роста выручки от партнерской дистрибуции также сократились с 47% до 20%. Число пользователей—потенциальных авторов платформы Ridero при этом выросло на 10%, до 938 тыс., в то время как темпы роста объема выплат роялти авторам в 2025 году сократился с 53% до 17%, до более чем 54 млн руб. Такую динамику в сервисе объясняют повышенной активностью маркетплейсов в применении маркетинговых инструментов в 2024 году.

«Стоимость бумажных книг в 2025 году возросла. Читатели уходят в подписные сервисы, потребление контента в которых по нашим книгам выросло в 2025 году в четыре раза»,— говорит директор производства компании Мария Рявина.

Основной тренд — снижение маржи от продажи печатных книг в связи с ростом комиссий площадок, добавляет она. Темпы роста числа аудиокниг в прошлом году увеличились вдвое, до 30%, в топ популярных книг в этом году в Ridero вошли поэтические сборники тиктокеров, мотивационная литература личностного роста и книги о финансовой грамотности. В «Т8 Издательские технологии» сообщили “Ъ”, что за 2025 год печать по требованию (POD) в денежном выражении увеличилась в два раза. В «Литнете» за тот же период зафиксировали рост в деньгах на 60%. Абсолютных значений в компании не раскрыли.

В этом году и в дальнейшем сегмент самиздата будет расти на 20–25%, считает директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. Рост рынка обусловлен большим количеством авторов на нем, при этом «мода на автора или тему очень быстро меняется, что подогревает интерес аудитории», объясняет эксперт. Кроме того, сервисы активно работают над увеличением монетизации — это повышение цены доступа к контенту, донаты, помощь в продвижении трендовых авторов и т. д., добавляет он.

Снижение маржи от продажи печатных книг более всего беспокоит такие сервисы, как Ridero, так как они выступают удобной платформой именно для подготовки книг независимых авторов к печати и продвижению, говорит господин Колесов. Эти платформы страдают, так как из-за роста стоимости бумажных книг плавно снижается спрос на них, а остальные участники рынка пытаются «получить свое» за счет повышения комиссий, заключает он.

Варвара Полонская