Челябинского перевозчика внесли в «черный список» за неисполнение контракта

Челябинское УФАС России включило ООО «Фортуна» в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение графика пассажирских перевозок по маршруту №159. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Компания заключила контракт на перевозку пассажиров по межмуниципальному маршруту № 159 «Поселок Зауральский — город Челябинск, автовокзал „Центральный“» с ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». Цена соглашения составила 1,2 млн руб. Однако компания оказывала услуги не в полном объеме, например, за май — только 57,2% установленного объема, за июнь — 31%, за июль — 62%. Кроме того, в июне за несколько дней не было зарегистрировано ни одного рейса. Заказчик принял решение об одностороннем отказе от контракта. Антимонопольный орган внес организацию в «черный список» на два года. Новую закупку по этому маршруту планируется провести в ближайшие два месяца.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фортуна» зарегистрировано в Челябинске в 2022 году. Владельцем является Алсу Тимуршина, генеральным директором — Рустам Тимуршин. Выручка компании за 2025 года составила 95,4 млн руб., чистая прибыль — 19,2 млн руб. В портфеле подрядчика более 40 контрактов на пассажирские перевозки в Челябинской области, 15 из них прекращено по соглашению сторон либо с помощью одностороннего отказа.

Виталина Ярховска