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Безвизовый отпуск на счету

Почему российские туристы спешат отдохнуть в Черногории

Россияне скупают туры в Черногорию перед отменой безвизового режима. В августе число бронирований по этому направлению выросло на 80% год к году, следует из данных сервиса «Островок». Там напоминают, что уже с 1 ноября для въезда в страну россиянам потребуется виза. На этом фоне наиболее заметно увеличился интерес со стороны самостоятельных туристов. Они стали на 80% чаще бронировать апартаменты и места в гостиницах. Среди клиентов туроператоров спрос вырос на 60%. При этом число поисковых запросов на жилье в стране увеличилось в полтора раза за несколько дней.

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Но роста цен в связи с ажиотажем ожидать не стоит, говорит президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«Всегда возникает спрос, когда люди понимают, что возможность скоро исчезнет. Сейчас это особенно заметно на примере Черногории — речь идет о безвизовом въезде. У многих там есть родственники, друзья, недвижимость. Поэтому люди буквально побежали в страну: осталось окно возможностей всего на два месяца. Когда появится виза, мы прогнозируем падение потока следующим летом на 70%. Давайте честно: это единственная, подчеркиваю, единственная европейская страна на Средиземноморье, куда россияне могли прилетать без визы. Вторую такую страну вы не назовете.

Итальянским визам затянули сроки

При этом из-за повышенного спроса никакого роста цен не будет. Черногория — недорогая страна. Она четко понимает свое место: должна продаваться дешевле Греции, дешевле Кипра и даже дешевле Турции. Для россиян Черногория — более-менее дорогое направление по одной причине: у нас нет ни одного прямого рейса. Мы вынуждены отправлять людей через тот же Ереван или другие страны, например через Стамбул. Из Испании поездка в Черногорию стоит €20-30 в одну сторону. Отель можно найти за €30 в сутки. Мы общаемся с коллегами из Испании, и они говорят, что им дешевле отдыхать в Черногории, чем в Испании. Да, это звучит странно, но некоторым россиянам, например, дешевле отдохнуть в Египте, чем в Сочи. Поэтому ничего странного в этом нет».

Что касается визовых новшеств, то Черногория вводит их по требованию Евросоюза. Это один из последних шагов перед вступлением страны в европейский блок, которое запланировано на 2028 год. Президент Черногории Яков Милатович признался, что тянул с отменой безвизового режима для россиян, так как страна во многом зависит от туристов и инвесторов из России. Скорее всего, страна потеряет большую долю туристов, но направление все равно останется популярным, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян:

«Если оценивать Черногорию как популярное направление, то до коронавируса и даже после него она входила, наверное, в пятерку-шестерку летних направлений. В начале 2000-х довольно много россиян приобрели там недвижимость, и отношение к русским в самой стране было очень хорошим. Многим нравились культура и природа, возможность сочетать гастрономический и пляжный отдых в летние месяцы с красотой горного побережья.

После того как у нас пропало прямое авиасообщение, Черногория, безусловно, потеряла львиную долю туристического потока. Но в летние месяцы туда по-прежнему приезжало довольно много туристов — порядка 100-150 тыс. Как правило, львиную долю расходов, 60-70%, занимает перелет. Сейчас он стоит от $550 до $800 туда-обратно. Кто-то ездит через Сербию, но цена будет примерно в том же диапазоне. При этом в Черногории не очень дорогие гостиницы: цены начинаются примерно от $40-50 в сутки за номер. В совокупности поездка при текущих ценах обойдется примерно в 100 тыс. руб. на человека.

Черногория примеряется к визам

Если говорить об итогах, то после введения визы даже те 150 тыс. туристов, которых мы видели, скорее всего, как минимум наполовину сократятся, поскольку пока непонятно, какие требования будут предъявляться к получению визы. Если они окажутся довольно простыми, как в свое время при переходе на Шенген, который вводила Болгария...».

На фоне введения визового режима россияне активно распродают свою недвижимость в Черногории. Так, по данным портала Prian, в июле количество подобных объявлений выросло на 15% год к году. Туристы же чаще всего предпочитали выбирать четырехзвездные отели, они занимают почти половину всех бронирований. Еще треть приходится на гостиницы с тремя звездами. Самыми популярные направления: Будва, Тиват и Подгорица.

Астон О'Салливан

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