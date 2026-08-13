Безвизовый отпуск на счету

Россияне скупают туры в Черногорию перед отменой безвизового режима. В августе число бронирований по этому направлению выросло на 80% год к году, следует из данных сервиса «Островок». Там напоминают, что уже с 1 ноября для въезда в страну россиянам потребуется виза. На этом фоне наиболее заметно увеличился интерес со стороны самостоятельных туристов. Они стали на 80% чаще бронировать апартаменты и места в гостиницах. Среди клиентов туроператоров спрос вырос на 60%. При этом число поисковых запросов на жилье в стране увеличилось в полтора раза за несколько дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Но роста цен в связи с ажиотажем ожидать не стоит, говорит президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«Всегда возникает спрос, когда люди понимают, что возможность скоро исчезнет. Сейчас это особенно заметно на примере Черногории — речь идет о безвизовом въезде. У многих там есть родственники, друзья, недвижимость. Поэтому люди буквально побежали в страну: осталось окно возможностей всего на два месяца. Когда появится виза, мы прогнозируем падение потока следующим летом на 70%. Давайте честно: это единственная, подчеркиваю, единственная европейская страна на Средиземноморье, куда россияне могли прилетать без визы. Вторую такую страну вы не назовете.

При этом из-за повышенного спроса никакого роста цен не будет. Черногория — недорогая страна. Она четко понимает свое место: должна продаваться дешевле Греции, дешевле Кипра и даже дешевле Турции. Для россиян Черногория — более-менее дорогое направление по одной причине: у нас нет ни одного прямого рейса. Мы вынуждены отправлять людей через тот же Ереван или другие страны, например через Стамбул. Из Испании поездка в Черногорию стоит €20-30 в одну сторону. Отель можно найти за €30 в сутки. Мы общаемся с коллегами из Испании, и они говорят, что им дешевле отдыхать в Черногории, чем в Испании. Да, это звучит странно, но некоторым россиянам, например, дешевле отдохнуть в Египте, чем в Сочи. Поэтому ничего странного в этом нет».

Что касается визовых новшеств, то Черногория вводит их по требованию Евросоюза. Это один из последних шагов перед вступлением страны в европейский блок, которое запланировано на 2028 год. Президент Черногории Яков Милатович признался, что тянул с отменой безвизового режима для россиян, так как страна во многом зависит от туристов и инвесторов из России. Скорее всего, страна потеряет большую долю туристов, но направление все равно останется популярным, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян:

«Если оценивать Черногорию как популярное направление, то до коронавируса и даже после него она входила, наверное, в пятерку-шестерку летних направлений. В начале 2000-х довольно много россиян приобрели там недвижимость, и отношение к русским в самой стране было очень хорошим. Многим нравились культура и природа, возможность сочетать гастрономический и пляжный отдых в летние месяцы с красотой горного побережья.

После того как у нас пропало прямое авиасообщение, Черногория, безусловно, потеряла львиную долю туристического потока. Но в летние месяцы туда по-прежнему приезжало довольно много туристов — порядка 100-150 тыс. Как правило, львиную долю расходов, 60-70%, занимает перелет. Сейчас он стоит от $550 до $800 туда-обратно. Кто-то ездит через Сербию, но цена будет примерно в том же диапазоне. При этом в Черногории не очень дорогие гостиницы: цены начинаются примерно от $40-50 в сутки за номер. В совокупности поездка при текущих ценах обойдется примерно в 100 тыс. руб. на человека.

Если говорить об итогах, то после введения визы даже те 150 тыс. туристов, которых мы видели, скорее всего, как минимум наполовину сократятся, поскольку пока непонятно, какие требования будут предъявляться к получению визы. Если они окажутся довольно простыми, как в свое время при переходе на Шенген, который вводила Болгария...».

На фоне введения визового режима россияне активно распродают свою недвижимость в Черногории. Так, по данным портала Prian, в июле количество подобных объявлений выросло на 15% год к году. Туристы же чаще всего предпочитали выбирать четырехзвездные отели, они занимают почти половину всех бронирований. Еще треть приходится на гостиницы с тремя звездами. Самыми популярные направления: Будва, Тиват и Подгорица.

Астон О'Салливан