The Daily Telegraph назвала потенциальных кандидатов в пресс-секретари Трампа

На должность пресс-секретаря Белого дома претендуют как минимум шесть кандидатов, пишет The Daily Telegraph. Действующий пресс-секретарь Кэролайн Левитт покинет пост в конце августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Президент США Дональд Трамп и телеведущая Сейдж Стил Фото: Brian Snyder / Reuters Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт Фото: Daniel Heuer / Reuters Телеведущая Анна Келли Фото: @AnnaKelly47 Следующая фотография 1 / 3 Президент США Дональд Трамп и телеведущая Сейдж Стил Фото: Brian Snyder / Reuters Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт Фото: Daniel Heuer / Reuters Телеведущая Анна Келли Фото: @AnnaKelly47

Среди возможных преемников издание выделяет 29-летнюю Анну Келли — заместителя Кэролайн Левитт. Также, по данным DT, место может занять 53-летняя телеведущая Сейдж Стил, которая во время президентской кампании 2024 года выступала в качестве неофициального представителя президента США Дональда Трампа. Однако прежде она заявляла о нежелании занимать должность пресс-секретаря.

Кроме того, в публикации указаны помощник министра внутренней безопасности США по связям с общественностью Триша Маклафлин, журналист и политик Кэри Лейк, бывший адвокат Дональда Трампа Алина Хабба и помощник президента Джейсон Миллер, который выступал его доверенным лицом во время предвыборной кампании 2015 года.

Кэролайн Левитт занимает должность пресс-секретаря с 20 января 2025 года, когда начался второй президентский срок Дональда Трампа. Она заявляла, что решила покинуть пост из-за желания проводить больше времени с семьей. Президент США говорил, что госпожа Левитт останется его внештатным советником и «влиятельным голосом в Республиканской партии».