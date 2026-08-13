The Daily Telegraph назвала потенциальных кандидатов в пресс-секретари Трампа
Daily Telegraph: на пост пресс-секретаря президента США претендуют шесть человек
На должность пресс-секретаря Белого дома претендуют как минимум шесть кандидатов, пишет The Daily Telegraph. Действующий пресс-секретарь Кэролайн Левитт покинет пост в конце августа.
Среди возможных преемников издание выделяет 29-летнюю Анну Келли — заместителя Кэролайн Левитт. Также, по данным DT, место может занять 53-летняя телеведущая Сейдж Стил, которая во время президентской кампании 2024 года выступала в качестве неофициального представителя президента США Дональда Трампа. Однако прежде она заявляла о нежелании занимать должность пресс-секретаря.
Кроме того, в публикации указаны помощник министра внутренней безопасности США по связям с общественностью Триша Маклафлин, журналист и политик Кэри Лейк, бывший адвокат Дональда Трампа Алина Хабба и помощник президента Джейсон Миллер, который выступал его доверенным лицом во время предвыборной кампании 2015 года.
Кэролайн Левитт занимает должность пресс-секретаря с 20 января 2025 года, когда начался второй президентский срок Дональда Трампа. Она заявляла, что решила покинуть пост из-за желания проводить больше времени с семьей. Президент США говорил, что госпожа Левитт останется его внештатным советником и «влиятельным голосом в Республиканской партии».
В январе 2026 года пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала «хорошей вещью» новые правила, расширяющие полномочия президента Дональда Трампа по увольнению федеральных чиновников. Эти правила позволят президенту уволить до 50 тысяч федеральных чиновников, тогда как ранее напрямую назначалось около 4 тысяч человек. Расширение полномочий призвано заменить беспартийных государственных служащих на сотрудников, идеологически близких президенту, и встретило критику более 90% из 35 тысяч комментариев во время общественного обсуждения.
В январе 2026 года Кэролайн Левитт также подтвердила намерение Дональда Трампа добиться приобретения Гренландии Соединенными Штатами. Позиция президента заключается в том, что если США не приобретут остров, он может быть захвачен Китаем или Россией, что, по его мнению, невыгодно для США, Европы и самой Гренландии.