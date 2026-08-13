Урсуляк не считает фильм Андреасяна конкурентом его сериалу «Война и мир»

Режиссер Сергей Урсуляк уверен, что его многосерийная экранизация романа Льва Толстого «Война и мир», съемки которой начались в июле, и полнометражный фильм Сарика Андреасяна не являются конкурентами. В интервью «Ъ» господин Урсуляк сказал, что картины принципиально отличаются по замыслу и целевой аудитории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Сергей Урсуляк

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Режиссер Сергей Урсуляк

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Если из фильма Сарика Андреасяна все узнают о том, что война 1812 года закончилась разгромом Наполеона — это не самое страшное. Мы снимаем не про это»,— сказал господин Сергей Урсуляк. Режиссер добавил, что спойлеров не будет, и он не переживает по этому поводу. Премьера картины Андреасяна назначена на 18 февраля 2027 года.

Господин Урсуляк считает, что фильмов по одному и тому же знаковому произведению, являющемуся культурным кодом нации, должно быть много, например, французы раз в несколько лет экранизируют «Отверженных».

«Всерьез "Войну и мир" никто не знает. Мы глубоко не вчитывались в этот роман никогда, вчитывались единицы», сказал он.

Господин Урсуляк тем не менее признался, что Сарик Андреасян не в первый раз перебегает ему дорогу: так, он хотел бы снять фильм по «Денискиным рассказам» Драгунского, чтоб воспроизвести «атмосферу Москвы 1960-х, какого-то детского счастья, невероятной поэтичности», но господин Андреасян уже снял по этой книге фильм два года назад. «Все нужно делать до Сарика», — прокомментировал он.

Подробнее — в интервью Сергея Урсуляка газете «Ъ».