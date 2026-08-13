Урсуляк не считает фильм Андреасяна конкурентом его сериалу «Война и мир»
Режиссер Сергей Урсуляк уверен, что его многосерийная экранизация романа Льва Толстого «Война и мир», съемки которой начались в июле, и полнометражный фильм Сарика Андреасяна не являются конкурентами. В интервью «Ъ» господин Урсуляк сказал, что картины принципиально отличаются по замыслу и целевой аудитории.
Режиссер Сергей Урсуляк
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
«Если из фильма Сарика Андреасяна все узнают о том, что война 1812 года закончилась разгромом Наполеона — это не самое страшное. Мы снимаем не про это»,— сказал господин Сергей Урсуляк. Режиссер добавил, что спойлеров не будет, и он не переживает по этому поводу. Премьера картины Андреасяна назначена на 18 февраля 2027 года.
Господин Урсуляк считает, что фильмов по одному и тому же знаковому произведению, являющемуся культурным кодом нации, должно быть много, например, французы раз в несколько лет экранизируют «Отверженных».
«Всерьез "Войну и мир" никто не знает. Мы глубоко не вчитывались в этот роман никогда, вчитывались единицы», сказал он.
Господин Урсуляк тем не менее признался, что Сарик Андреасян не в первый раз перебегает ему дорогу: так, он хотел бы снять фильм по «Денискиным рассказам» Драгунского, чтоб воспроизвести «атмосферу Москвы 1960-х, какого-то детского счастья, невероятной поэтичности», но господин Андреасян уже снял по этой книге фильм два года назад. «Все нужно делать до Сарика», — прокомментировал он.
Подробнее — в интервью Сергея Урсуляка газете «Ъ».
Режиссер Сергей Урсуляк стал президентом фестиваля российского кино «Окно в Европу» в 2023 году, и нынешний фестиваль 2026 года для него третий на этом посту. С 2023 года фестиваль набрал силу, что заметно по количеству посетителей просмотров и лекций. Телеканал «Россия» предложил Сергею Урсуляку экранизацию романа Льва Толстого «Война и мир», и режиссер видит в этом произведении образец для осмысленной и счастливой жизни.
Сергей Урсуляк часто берется за классические тексты, говорящие о прошлых эпохах, чтобы найти в них то, что может помочь выжить в современном мире. Ранее он экранизировал «Тихий Дон» и «Жизнь и судьбу». Сарик Андреасян, помимо своей версии «Войны и мира», в августе 2025 года снял фильм «Сын мой» совместно со Свердловской киностудией.
В 2025 году братья Сарик и Гевонд Андреасян выкупили права на экранизацию книги «Вовка в Тридевятом царстве», съемки которой запланированы на 2026 год с выходом в прокат в 2027 году. В сентябре 2025 года из-за съемок фильма Сарика Андреасяна «Война и мир» в Санкт-Петербурге временно перекрывали движение по Замковой и части Кленовой улиц, а также ограничивали движение на Большой Морской улице.