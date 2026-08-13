Газомоторное топливо в Удмуртии выросло в цене более чем на 35% в июле

Газомоторное топливо в Удмуртии подорожало на 35,3% в июле относительно июня — в среднем до 37,3 руб. за 1 л. Такие данные приводит Удмуртстат. Компримированный природный газ (метан) увеличился в цене на 1,3%, до 26,3 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Бензин марки АИ-98 и выше подорожал за месяц на 2,8%, до 98,3 руб. АИ-92 повысился в цене на 0,9%, до 64 руб. АИ-95 — на 0,8%, до 68,9 руб. Стоимость 1 л дизеля увеличилась на 2%, до 80,1 руб.

Напомним, в Удмуртию начали поставлять топливо из Восточной Сибири. По словам и. о. министра промышленности и торговли республики Виктора Лашкарева, ситуация постепенно стабилизируется, однако местами сохраняется повышенный спрос. Лимиты по объему заправки и запрет на отпуск бензина в канистры пока сохраняются.