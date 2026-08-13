На сервис для поиска мест на кладбищах через «Госуслуги» выделят 295 млн рублей

Минцифры к 1 декабря 2026 года запустит в 21 регионе сервис по поиску и бронированию мест захоронений через «Госуслуги», сообщает «Ъ» со ссылкой на паспорт цифровой трансформации ведомства. На проект выделят 295,5 млн руб. Данные о 14 тыс. кладбищ загрузят в Национальную систему пространственных данных.

В Минцифры отмечают, что решение уже работает в шести регионах, еще в 15 ведется внедрение. Сервис должен упростить доступ граждан к услугам и повысить прозрачность рынка.

Эксперты, с которыми поговорил «Ъ», называют главной проблемой организационные сложности: оцифровку архивов в регионах и сопротивление бизнеса, привыкшего работать «в тени». В России насчитывается более 73 тыс. кладбищ. В первом полугодии 2026 года регистрация ритуальных компаний выросла на 22,5% год к году — до 995.

Подробнее — в материале «Ъ» «Раннее бронирование».