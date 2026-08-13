На сервис для поиска мест на кладбищах через «Госуслуги» выделят 295 млн рублей
Минцифры к 1 декабря 2026 года запустит в 21 регионе сервис по поиску и бронированию мест захоронений через «Госуслуги», сообщает «Ъ» со ссылкой на паспорт цифровой трансформации ведомства. На проект выделят 295,5 млн руб. Данные о 14 тыс. кладбищ загрузят в Национальную систему пространственных данных.
В Минцифры отмечают, что решение уже работает в шести регионах, еще в 15 ведется внедрение. Сервис должен упростить доступ граждан к услугам и повысить прозрачность рынка.
Эксперты, с которыми поговорил «Ъ», называют главной проблемой организационные сложности: оцифровку архивов в регионах и сопротивление бизнеса, привыкшего работать «в тени». В России насчитывается более 73 тыс. кладбищ. В первом полугодии 2026 года регистрация ритуальных компаний выросла на 22,5% год к году — до 995.
Подробнее — в материале «Ъ» «Раннее бронирование».
Власти Сочи планируют завершить цифровизацию 81 места захоронения города к 2026–2027 годам. Заполнение информационной базы началось в январе 2025 года, хотя сама система была создана в конце 2024 года.
Проект «Цифровизация мест захоронения города Сочи» столкнулся с задержками из-за продления муниципального контракта на инвентаризацию 55 кладбищ. В 2024 году не были освоены 6,8 млн рублей, что привело к переносу работ на следующий год, а объем финансирования составил 5,6 млн рублей.
Опыт пилотной эксплуатации подобных систем выявлял проблемы, такие как отсутствие бесшовной подгрузки сведений из госреестров, недостаточность цифровых данных о конкретном месте захоронения и невозможность выбора участка на интерактивной карте. Технические трудности также связаны с сохранением бумажных процедур при подзахоронении, нехваткой денег, оборудования и специалистов в муниципалитетах.