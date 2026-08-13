Врачи сообщили об улучшении состояния PR-директора «Москвички» Чаковской
Врачи Боткинской больницы оценивают состояние попавшей под грузовик PR-директора журнала «Москвичка» Екатерины Чаковской как средней тяжести, сообщает «РИА Новости». Она находится в нейрохирургическом отделении.
PR-директор журнала «Москвичка» Екатерина Чаковская
Фото: @katechak
Екатерину Чаковскую сбил грузовик на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве 11 августа. Ее доставили в реанимацию с переломами ребер и основания черепа, а также ушибами. Вчера ее выписали из реанимационного отделения и перевели в стационар. Тогда же врачи начали отмечать улучшение состояния. Пациентка дышит самостоятельно.
Сбивший Екатерину Чаковскую водитель скрылся с места аварии. Мужчину задержали в тот же день и возбудили против него уголовное дело по статье о ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 264 УК). Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Уголовное дело в отношении водителя грузовика, сбившего PR-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую, было возбуждено 12 августа 2026 года по статье о ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью, если водитель уехал с места аварии (п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ).
ДТП произошло 11 августа 2026 года на улице Ходынской в центре Москвы, когда Екатерина Чаковская переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии водитель скрылся с места происшествия, но был задержан в тот же день.