Врачи сообщили об улучшении состояния PR-директора «Москвички» Чаковской

Врачи Боткинской больницы оценивают состояние попавшей под грузовик PR-директора журнала «Москвичка» Екатерины Чаковской как средней тяжести, сообщает «РИА Новости». Она находится в нейрохирургическом отделении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран PR-директор журнала «Москвичка» Екатерина Чаковская

Фото: @katechak PR-директор журнала «Москвичка» Екатерина Чаковская

Фото: @katechak

Екатерину Чаковскую сбил грузовик на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве 11 августа. Ее доставили в реанимацию с переломами ребер и основания черепа, а также ушибами. Вчера ее выписали из реанимационного отделения и перевели в стационар. Тогда же врачи начали отмечать улучшение состояния. Пациентка дышит самостоятельно.

Сбивший Екатерину Чаковскую водитель скрылся с места аварии. Мужчину задержали в тот же день и возбудили против него уголовное дело по статье о ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 264 УК). Ему грозит до семи лет лишения свободы.