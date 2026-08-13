Швыдкой: в кубинском обществе обсуждается возможное вторжение США

Спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой заявил в интервью «Ъ», что тема американского вторжения обсуждается в кубинском обществе. По его мнению, такое решение США может привести «к мощному сопротивлению кубинцев».

«Революционный дух никуда не исчез. Как и чувство собственного достоинства. Куба — не Венесуэла»,— сказал господин Швыдкой.

Подробнее — в интервью «Ъ».