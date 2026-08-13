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Швыдкой: в кубинском обществе обсуждается возможное вторжение США

Спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой заявил в интервью «Ъ», что тема американского вторжения обсуждается в кубинском обществе. По его мнению, такое решение США может привести «к мощному сопротивлению кубинцев».

«Революционный дух никуда не исчез. Как и чувство собственного достоинства. Куба — не Венесуэла»,— сказал господин Швыдкой.

Подробнее — в интервью «Ъ».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в августе 2026 года возглавлял российскую делегацию на Гаванской международной книжной ярмарке на Кубе. Он отмечал, что кубинцы сегодня много говорят о «геноциде народа Кубы со стороны США», которые добиваются социального взрыва на острове.

В июне 2026 года Куба начала раздавать оружие мирным гражданам, призывая население готовиться к возможному вторжению США. Это произошло на фоне заявления президента США Дональда Трампа от 5 июня 2026 года о цели американских властей сменить государственный строй на Кубе. США также выдвигали обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, что международные обозреватели расценили как новую попытку давления на власти Кубы.

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