«Сезон уличной мебели не заканчивается»

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Хоть теплое время года и подходит к концу, это вовсе не значит, что заканчивается сезон уличной мебели. Сегодня многие производители выпускают всепогодные коллекции, которые прекрасно смотрятся и на балконе в заснеженных Швейцарских Альпах, и в саду с пожелтевшей листвой тосканской осени.

Практически вся мебель компании Fast выполнена из алюминия — материала, устойчивого к дождю, снегу и перепадам температур. Один из хитов — кресло Ro, которое создали Франческо Меда и Давид Лопес Кинкосес. Оно выпускается в трех вариантах: полностью алюминиевом, с подушкой сиденья или с мягкими подлокотниками. Помимо кресел, Fast производит столы, диваны, пуфы, системы хранения и даже уличные кровати.

Подобные коллекции выпускают и другие дизайнерские бренды. Мебель Kettal, например, можно увидеть на террасах Rosapetra Spa Resort в Доломитовых Альпах, а также в Four Seasons Resort Mallorca at Formentor на Майорке. Итальянская Roda много лет создает коллекции из тика, алюминия и современных технических тканей, рассчитанные на круглогодичное использование на открытом воздухе, и стала одним из популярных брендов для современных альпийских шале. Мебель Paola Lenti часто используется в частных горных резиденциях благодаря фирменным техническим тканям и материалам, рассчитанным на круглогодичную эксплуатацию на открытом воздухе.

Анна Минакова