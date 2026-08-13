«Он поднял бриллиант над кольцом на тонких лапках-закрепах»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: The Tiffany Фото: The Tiffany

До позапрошлого века помолвка была институтом юридическим, и только ювелирный бренд Tiffany & Сo придал ей свежесть чувства. В 1886 году гений маркетинга Чарльз Льюис Тиффани запустил в продажу необычное кольцо с большим бриллиантом. Вместо того чтобы по моде того времени утопить камень в оправе, он поднял его над кольцом на тонких лапках-закрепах. Бриллиант переливался всеми гранями, не скрывая своего размера и блеска.

Кольцо под названием Tiffany Setting было представлено публике как лучший подарок на помолвку, который расскажет о чувствах лучше любых слов. Когда будущий президент Франклин Рузвельт подарил кольцо от Tiffany своей невесте Леоноре, та обмолвилась, что более прекрасного кольца не могла бы и представить. Слово было услышано. Отныне кольца Tiffany Setting стали стандартом для помолвок в высшем свете. Кстати, компания дает на них пожизненную гарантию, тем самым вовсю намекая на незыблемость семейных ценностей. Совет да любовь.

Павел Шинский