«Идея давно витала в воздухе»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Volkswagen Фото: Пресс-служба Volkswagen

Британская марка Jaguar раскрыла интерьер нового электрического гранд-турера Type 01. Прототип модели покажут 16 августа на Конкурсе элегантности в калифорнийском Пеббл-Бич, а официальная премьера намечена на 6 октября в Нью-Йорке. Как говорится, чуда не произошло: интерьер серийной модели практически повторяет интерьер концепта, показанного в прошлом году и подвергшегося критике. Больше всего вопросов, конечно же, вызывают кресла. Во втором ряду электромобиля установлены два раздельных кресла, а не сплошной диван. С одной стороны, такое решение не ново, с другой — кресла стилизованы не столько под автомобильные, сколько под домашние. Или даже под кресла в общественной библиотеке. Лаконичные, преимущественно прямые линии, в отделке — не кожа, а текстиль.

Тема мебели на этой неделе нашла отражение и в другом проекте. Марка Volkswagen анонсировала новинки, которые привезет на выставку Caravan Salon в Дюссельдорфе в конце августа. Среди них — необычное и простое решение: надувные модули для готовки и отдыха. Они созданы для кемпера California Beach на базе Multivan T7. Разработка велась совместно со стартапом Stuff Bubble, который занимается аксессуарами для кемпинга.

Надувные модули призваны заменить стационарные тяжелые кухонные блоки и мебель. Такая кухня весит менее 10 кг, крепится в штатные направляющие и может использоваться как внутри автомобиля, так и снаружи. Спальный модуль трансформируется из одноместного в двухместный и в сочетании с подъемной крышей позволяет разместить до четырех человек. Заявлено, что на установку или демонтаж модулей у одного человека уходят считанные минуты. Понятно, что надувать их он будет не ртом, а штатным электронасосом, которым комплектуется дом на колесах.

Идея, кстати, давно витала в воздухе. Если вы когда-нибудь имели дело с сап-доской и стучали по ней пальцем, то могли заметить: если не знать конструкции, можно подумать, что это массивный кусок пластика, а не что-то надувное.

Дмитрий Гронский