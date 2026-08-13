Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Вкус бабушкиных блинчиков на теплой летней веранде, мороженого, которое ели в детстве после пляжа, или запах пирога, который вдруг возвращает нас на много лет назад. Кажется, что все эти воспоминания хранит мозг. Но новое исследование показывает: у памяти есть неожиданный помощник — пищеварительная система.

Ученые из Университета Южной Калифорнии выяснили, что связующим звеном оказался блуждающий нерв — он соединяет пищеварительную систему с мозгом. Теперь ученые выяснили, что этот нерв отправляет сигналы, которые помогают формировать воспоминания. Особенно те, которые связаны с едой. Самое интересное, что разум не так просто обмануть. Когда в эксперименте крысы получали настоящий сахар или жир, система памяти работала активнее. А вот сладкие, но некалорийные напитки такого эффекта не вызывали.

Получается, кишечник словно сообщает мозгу: «Эта еда была действительно ценной. Запомни, где ты ее нашел». С точки зрения эволюции все объяснимо. Для наших предков и диких животных было жизненно важно помнить места, где можно найти питательную пищу. Чем лучше работала такая память, тем выше были шансы выжить.

Но есть и плохая новость. Когда грызуны долго питались жирной и сладкой пищей, эта связь между кишечником и мозгом постепенно нарушалась. Даже после возвращения к нормальному рациону они хуже справлялись с заданиями на память. Авторы считают, что именно поэтому нездоровое питание может со временем сказываться не только на фигуре и обмене веществ, но и на способности запоминать новую информацию.

Анна Кулецкая