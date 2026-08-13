Reuters: Ford перенесет производство Lincoln из Китая в США
Американская автокомпания Ford Motor собирается с 2030 года перенести производство некоторых моделей своего бренда класса люкс Lincoln из Китая в США. Об этом заявил Reuters генеральный директор компании Джеймс Фарли. По его словам, это сложный, но необходимый шаг для укрепления производственной базы в США. Он дал интервью агентству совместно с министром торговли США Говардом Лютником. Господин Фарли заявил, что решение о переносе было принято сразу же, как только определилась политика администрации США в этом отношении.
На китайские автомобили, ввозимые в США, сейчас распространяются очень высокие пошлины. Так, для модели Lincoln Nautilus — основного автомобиля, который Ford ввозит в США из Китая,— пошлина составляет 52,5%. Кроме того, американские власти ввели ограничения на системы беспилотного вождения и другие технологические разработки для автомобилей, произведенные в Китае.
Ранее General Motors также заявила о планах в 2028 году перенести производство автомобилей Buick Envision из Китая в США.
В декабре 2025 года генеральный директор Ford Motors Джеймс Фарли подверг критике политику Евросоюза в области автопрома, в частности, за чрезмерное давление на компании, требующие производить больше электромобилей. Он отметил, что европейские покупатели не приобретают электромобили в больших количествах, и также указал на «поток субсидируемого государством импорта электромобилей из Китая». Джеймс Фарли призвал регуляторов ЕС согласовать целевые показатели по выбросам углерода с рыночной ситуацией и предоставить автопроизводителям реалистичный десятилетний горизонт, позволяя потребителям использовать гибридные автомобили дольше.