Reuters: Ford перенесет производство Lincoln из Китая в США

Американская автокомпания Ford Motor собирается с 2030 года перенести производство некоторых моделей своего бренда класса люкс Lincoln из Китая в США. Об этом заявил Reuters генеральный директор компании Джеймс Фарли. По его словам, это сложный, но необходимый шаг для укрепления производственной базы в США. Он дал интервью агентству совместно с министром торговли США Говардом Лютником. Господин Фарли заявил, что решение о переносе было принято сразу же, как только определилась политика администрации США в этом отношении.

На китайские автомобили, ввозимые в США, сейчас распространяются очень высокие пошлины. Так, для модели Lincoln Nautilus — основного автомобиля, который Ford ввозит в США из Китая,— пошлина составляет 52,5%. Кроме того, американские власти ввели ограничения на системы беспилотного вождения и другие технологические разработки для автомобилей, произведенные в Китае.

Ранее General Motors также заявила о планах в 2028 году перенести производство автомобилей Buick Envision из Китая в США.

Яна Рождественская