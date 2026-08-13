Нарастившая выручку тамбовская кондитерская фирма займет 1 млрд «Объединенным кондитерам»

Тамбовский производитель конфет — ПАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» — предоставит 1 млрд руб. взаймы управляющей организации — ООО «Объединенные кондитеры» (ГК «Гута» Юрия Гущина). Допсоглашение к договору займа заключено 12 августа, следует из сообщения на сервере раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Согласно условиям, заем предоставлен под 5,9% годовых. В случае просрочки должник уплачивает неустойку за каждый день (не более 5% от всего долга). Объем предоставляемых в кредит средств составляет 33,1% от стоимости активов «ТАКФ», которая (на 30 июня) оценивалась в 3 млрд руб.

По итогам первого полугодия 2026-го выручка тамбовской фабрики подросла на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,8 млрд руб.

Себестоимость продаж была убыточной и составила -1,6 млрд (против -1,4 млрд ранее).

По итогам полугодия снижение чистой прибыли произошло на 76% — до 13,5 млн руб.

Дебиторская задолженность к июню составила 118 млн руб. против 768 млн на летом прошлого года, кредиторская, напротив, выросла на 31% — до 1 млрд руб.

ставный капитал общества — 2,7 млн руб., структура акционеров в отчетности не раскрывается.

По данным Rusprofile, ПАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» зарегистрировано в июне 2022 года в Тамбове. Основной вид деятельности — производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Учредители в ЕГРЮЛ не указаны. Управляющей организацией является московское ООО «Объединенные кондитеры». В 2024 году компания выручила 3,9 млрд руб. (+29%). Чистая прибыль увеличилась в 6,8 раза и достигла 60 млн руб. ООО «Объединенные кондитеры» зарегистрировано в ноябре 2002 года в Москве для торговли оптовой шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. Уставный капитал — 506 млн руб. Гендиректором является Дмитрий Андрюшкин. Учредитель — ООО «Холдинговая компания "Гута"». Помимо «Такфа», компания также управляет ОАО «Воронежская кондитерская фабрика». За 2025 год «Объединенные кондитеры» получили выручку 113 млрд руб. и чистую прибыль 514 млн руб.

Полгода назад тамбовская кондитерская фирма уже давала взаймы 1 млрд руб. «Объединенным кондитерам». Общий объем займов на нужды управляющей компании на сервере не раскрывается.

Анна Швечикова