Тамбовская кондитерская фирма даст 1 млрд в займы «Объединенным кондитерам»
Тамбовское ОАО «Кондитерская фирма "Такф"» предоставит 1 млрд руб. взаймы ООО «Объединенные кондитеры» (холдинг группы «Гута» Юрия Гущина, управляющая организация кредитора). Соответствующее решение принял совет директоров кондитерской фабрики. Это следует из сообщения «Такфа».
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Согласно договору, проценты за пользование займом взимаются по ставке 2,4% годовых. Отмечается, что сумма кредита может перечисляться на расчетный счет заемщика траншами в течение 12 месяцев. Срок возврата составляет пять лет.
Объем предоставляемых в кредит средств составляет 31,04% от балансовой стоимости активов «Такфа», которая на конец сентября 2025 года оценивалась в 3,2 млрд руб.
По данным Rusprofile, ОАО «Кондитерская фирма "Такф"» зарегистрировано в июне 2022 года в Тамбове. Основной вид деятельности — производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Учредители в ЕГРЮЛ не указаны. Управляющей организацией является московское ООО «Объединенные кондитеры». В 2024 году компания выручила 3 млрд руб., убыток составил 13 млн.
ООО «Объединенные кондитеры» зарегистрировано в ноябре 2002 года в Москве для торговли оптовой шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. Уставный капитал — 506 млн руб. Гендиректором является Дмитрий Андрюшкин. Учредитель — ООО «Холдинговая компания "Гута"». Помимо «Такфа», компания также управляет ОАО «Воронежская кондитерская фабрика». За 2024 год «Объединенные кондитеры» получили выручку 108 млрд руб. и чистую прибыль 1,6 млрд руб.
В июле «Воронежская кондитерская фабрика» дала взаймы АО «Гута-девелопмент» 30 млн руб.