Тамбовская кондитерская фирма даст 1 млрд в займы «Объединенным кондитерам»

Тамбовское ОАО «Кондитерская фирма "Такф"» предоставит 1 млрд руб. взаймы ООО «Объединенные кондитеры» (холдинг группы «Гута» Юрия Гущина, управляющая организация кредитора). Соответствующее решение принял совет директоров кондитерской фабрики. Это следует из сообщения «Такфа».

Согласно договору, проценты за пользование займом взимаются по ставке 2,4% годовых. Отмечается, что сумма кредита может перечисляться на расчетный счет заемщика траншами в течение 12 месяцев. Срок возврата составляет пять лет.

Объем предоставляемых в кредит средств составляет 31,04% от балансовой стоимости активов «Такфа», которая на конец сентября 2025 года оценивалась в 3,2 млрд руб.

По данным Rusprofile, ОАО «Кондитерская фирма "Такф"» зарегистрировано в июне 2022 года в Тамбове. Основной вид деятельности — производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Учредители в ЕГРЮЛ не указаны. Управляющей организацией является московское ООО «Объединенные кондитеры». В 2024 году компания выручила 3 млрд руб., убыток составил 13 млн. ООО «Объединенные кондитеры» зарегистрировано в ноябре 2002 года в Москве для торговли оптовой шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. Уставный капитал — 506 млн руб. Гендиректором является Дмитрий Андрюшкин. Учредитель — ООО «Холдинговая компания "Гута"». Помимо «Такфа», компания также управляет ОАО «Воронежская кондитерская фабрика». За 2024 год «Объединенные кондитеры» получили выручку 108 млрд руб. и чистую прибыль 1,6 млрд руб.

В июле «Воронежская кондитерская фабрика» дала взаймы АО «Гута-девелопмент» 30 млн руб.

Кабира Гасанова