Памфилова: на выборы всех уровней выдвинули более 1,6 тысячи участников СВО
Более 1,6 тыс. участников и ветеранов СВО выдвинуты кандидатами на выборах всех уровней, которые состоятся в единый день голосования в сентябре. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
Председатель ЦИК Элла Памфилова
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Всего на выборах всех уровней в единый день голосования, в сентябрьские выборы этого года, выдвинут 1 641 человек — участники и ветераны специальной военной операции», — подчеркнула она.
По словам госпожи Памфиловой, 1,5 тыс. из них выдвинуты политическими партиями, еще 141 кандидат — самовыдвиженцы.
На выборы депутатов Госдумы IX созыва в 47 из 89 регионов выдвинуты 199 участников и ветеранов спецоперации. Партии выдвинули 186 кандидатов, еще 13 являются самовыдвиженцами. В федеральные списки партий включены 110 участников и ветеранов СВО, еще 76 выдвинуты партиями по одномандатным округам, отчиталась Элла Памфилова.
5 августа президент Владимир Путин провел встречу с Эллой Памфиловой. Она сообщила президенту, что ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности при организации голосования.
В апреле 2026 года президент Владимир Путин провел встречу с новым составом Центральной избирательной комиссии, на которой председатель ЦИК Элла Памфилова отметила высокую гражданскую активность участников специальной военной операции, назвав их одними из самых активных избирателей.
В феврале 2026 года депутаты Госдумы Михаил Делягин и Федот Тумусов внесли законопроект, позволяющий участникам боевых действий подавать документы для выдвижения на выборы через официальных представителей, поскольку действующее законодательство освобождает от личной подачи документов только лиц на стационарном лечении или в следственном изоляторе. Предложение об упрощении процедуры выдвижения для участников СВО поддержали все оппозиционные фракции Госдумы.
Партия «Единая Россия» планирует выдвинуть рекордное число участников СВО на выборах 2026 года, которое может превысить показатели 2025 года, когда от партии баллотировался 951 участник СВО. Для участников СВО продолжают действовать специальные условия выдвижения, включая 25-процентную надбавку к результатам праймериз и упрощенную процедуру подачи документов.
По итогам осенних выборов разного уровня 2025 года около 100 участников СВО стали депутатами по Уральскому федеральному округу, что, по мнению полномочного представителя президента в УрФО Артема Жоги, свидетельствует о доверии общества к ветеранам СВО.