Памфилова: на выборы всех уровней выдвинули более 1,6 тысячи участников СВО

Более 1,6 тыс. участников и ветеранов СВО выдвинуты кандидатами на выборах всех уровней, которые состоятся в единый день голосования в сентябре. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Всего на выборах всех уровней в единый день голосования, в сентябрьские выборы этого года, выдвинут 1 641 человек — участники и ветераны специальной военной операции», — подчеркнула она.

По словам госпожи Памфиловой, 1,5 тыс. из них выдвинуты политическими партиями, еще 141 кандидат — самовыдвиженцы.

На выборы депутатов Госдумы IX созыва в 47 из 89 регионов выдвинуты 199 участников и ветеранов спецоперации. Партии выдвинули 186 кандидатов, еще 13 являются самовыдвиженцами. В федеральные списки партий включены 110 участников и ветеранов СВО, еще 76 выдвинуты партиями по одномандатным округам, отчиталась Элла Памфилова.

5 августа президент Владимир Путин провел встречу с Эллой Памфиловой. Она сообщила президенту, что ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности при организации голосования.