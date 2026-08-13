Губернатор сообщил о полной остановке НПЗ в Орске после атаки беспилотников

Атакованный в Орске нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) полностью остановлен. При ударе задеты элементы ключевой инфраструктуры, восстановить которые пока невозможно. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев

Фото: пресс-служба президента РФ Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев

Фото: пресс-служба президента РФ

«Ситуация там сложная... Оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до шести месяцев... Готовимся к самому худшему сценарию. Рассчитывать придется на завозное топливо»,— уточнил господин Солнцев.

По словам губернатора, в Оренбургской области уже идет перенастройка логистики. Из 287 АЗС работают только 80%, в приоритете на заправку остается спецтранспорт, напомнил Евгений Солнцев.

Предприятие в Орске попало под удар БПЛА 11 августа. На заводе начался пожар. Обошлось без пострадавших.