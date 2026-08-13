Губернатор сообщил о полной остановке НПЗ в Орске после атаки беспилотников
Атакованный в Орске нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) полностью остановлен. При ударе задеты элементы ключевой инфраструктуры, восстановить которые пока невозможно. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в «Максе».
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев
Фото: пресс-служба президента РФ
«Ситуация там сложная... Оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до шести месяцев... Готовимся к самому худшему сценарию. Рассчитывать придется на завозное топливо»,— уточнил господин Солнцев.
По словам губернатора, в Оренбургской области уже идет перенастройка логистики. Из 287 АЗС работают только 80%, в приоритете на заправку остается спецтранспорт, напомнил Евгений Солнцев.
Предприятие в Орске попало под удар БПЛА 11 августа. На заводе начался пожар. Обошлось без пострадавших.
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев неоднократно сообщал об атаках беспилотников на регион, в частности на промышленные предприятия. Например, 24 декабря 2025 года он проинформировал о попытке атаки на промышленный объект в Оренбургской области, в результате которой были зафиксированы незначительные повреждения инфраструктуры. В ноябре 2025 года губернатор также сообщал о повреждении промышленного объекта в Оренбургской области в результате атаки беспилотников.