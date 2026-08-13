«Евровидение» 2027 года пройдет в болгарском Бургасе

Местом проведения конкурса «Евровидение» в мае 2027 года станет город Бургас в Болгарии. Об этом сообщил Европейский вещательный союз.

71-й конкурс пройдет на Arena Burgas. Первый полуфинал конкурса состоится 11 мая, второй — 13 мая. Финал — 15 мая. По традиции конкурс проводят в стране, победившей в прошлом году.

«Евровидение» впервые проведут в Болгарии. Представительница страны, певица Дара, одержала победу в этом году с песней Bangaranga.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отложенный триумф».