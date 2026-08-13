Погрузка нефти и нефтепродуктов на ЖД станциях Удмуртии выросла на 21,6% за год

421,2 тыс. т нефти и нефтепродуктов погрузили на железнодорожных станциях Удмуртии в январе—июле. Это на 21,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД (филиал РЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В целом за семь месяцев погрузка на сети РЖД составила 958,4 тыс. т, что на 6,9% больше показателей предыдущего года. Среди перевозимого, за исключением нефтепродуктов, — 244 тыс. т лесных грузов (+13,2% за год), 138,8 тыс. т (-19,3%), 69,4 тыс. т строительных товаров (+5,7%) и др.

Напомним, власти Удмуртии планируют расширять поставку бензина в республику. В частности, топливо начали завозить из Восточной Сибири.