Рябков: Россия не получала от США предложений Зеленского по урегулированию

Американские дипломаты не передавали российской стороне новые предложения президента Украины Владимира Зеленского по завершению конфликта. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Так он прокомментировал недавнее заявление украинского президента — тот говорил, что Киев представил Вашингтону новые варианты решения конфликта с Москвой. Подробности не приводились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В ближайшее время ожидается визит американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. В России они последний раз были в феврале, на Украине с начала конфликта — ни разу.

С августа прошлого года российская сторона неоднократно говорила о готовности работать по предложениям, которые обсуждались с США на саммите в Анкоридже. Американский госсекретарь Марко Рубио говорил, что эти предложения не приняла Украина, поэтому сторонам нужно искать новые варианты урегулирования.