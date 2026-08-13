Рябков: Россия не получала от США предложений Зеленского по урегулированию
Американские дипломаты не передавали российской стороне новые предложения президента Украины Владимира Зеленского по завершению конфликта. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Так он прокомментировал недавнее заявление украинского президента — тот говорил, что Киев представил Вашингтону новые варианты решения конфликта с Москвой. Подробности не приводились.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
В ближайшее время ожидается визит американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. В России они последний раз были в феврале, на Украине с начала конфликта — ни разу.
С августа прошлого года российская сторона неоднократно говорила о готовности работать по предложениям, которые обсуждались с США на саммите в Анкоридже. Американский госсекретарь Марко Рубио говорил, что эти предложения не приняла Украина, поэтому сторонам нужно искать новые варианты урегулирования.
Российская сторона готова оперативно организовать визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в Москву, как только станут понятны их планы, о чем заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков 13 августа 2026 года. Дискуссии о возможном скором визите господ Кушнера и Уиткоффа в Москву ведутся с начала мая 2026 года, но до сих пор он не состоялся.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков 18 июня 2026 года сообщал об отсутствии дипломатических успехов России и США в урегулировании украинского конфликта и отметил, что украинская проблематика будет обсуждаться, когда Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Россию. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 9 июня 2026 года сообщил, что США продолжают контактировать с Россией и Украиной, но временно не выполняют роль посредника в урегулировании конфликта.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 26 мая 2026 года заявлял, что Россия не отказывается от контактов с США, но диалог на высоком уровне зависит от американской стороны и требует изменений в политике США в отношении России. Он также подчеркивал, что кратчайший путь к завершению конфликта на Украине — прекращение военно-технических поставок и содействия украинской стороне со стороны США и стран НАТО, о чем он говорил 3 апреля 2026 года.