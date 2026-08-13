NASA во время трансляции солнечного затмения 12 августа показало карту, на которой Крым был обозначен как российская территория. Запись прямого эфира опубликовали на странице космического агентства в X.

На представленной карте полуостров был отделен от Украины линией госграницы. ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области были обозначены как украинские территории.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Украина и многие страны, в том числе западные, не признали его итогов. Европейский парламент позже принял резолюцию, по которой новые регионы РФ с 2022 года также не признаются российскими.

В ноябре прошлого года издание The Telegraph писало, что США готовы признать контроль России над Крымом и другими территориями, чтобы подписать мирное соглашение по Украине. В материале указывалось, что «план по признанию территории, скорее всего, будет реализован, несмотря на опасения европейских союзников Украины».