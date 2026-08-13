NASA показало Крым как часть России во время трансляции солнечного затмения
NASA во время трансляции солнечного затмения 12 августа показало карту, на которой Крым был обозначен как российская территория. Запись прямого эфира опубликовали на странице космического агентства в X.
На представленной карте полуостров был отделен от Украины линией госграницы. ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области были обозначены как украинские территории.
Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Украина и многие страны, в том числе западные, не признали его итогов. Европейский парламент позже принял резолюцию, по которой новые регионы РФ с 2022 года также не признаются российскими.
В ноябре прошлого года издание The Telegraph писало, что США готовы признать контроль России над Крымом и другими территориями, чтобы подписать мирное соглашение по Украине. В материале указывалось, что «план по признанию территории, скорее всего, будет реализован, несмотря на опасения европейских союзников Украины».