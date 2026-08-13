Зарубежные СМИ: Как аномальная жара сказывается на экономике стран Азии и ЕС?

Новая волна экстремальной жары надвигается на Европу. Температура поднимется выше +30. Климатологи назвали регион самым быстро нагревающимся на планете. Палящий зной также охватил страны Юго-Восточной Азии и Северную Америку. Как пишут зарубежные СМИ, погодные аномалии бьют по экономике государств — гидроэлектростанции снижают обороты, сельхозпроизводители прогнозируют гибель урожая. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jack Taylor / Reuters Фото: Jack Taylor / Reuters

Земля в провинциях Южной Кореи превратилась в духовку: картофель запекается прямо на грядках, он разваливается в руках, как вареный. С большого распаханного поля аграриям не удалось получить ни одного целого клубня. Полностью сгорел и урожай капусты, описывает ситуацию местный телеканал SBS. Также пострадали фрукты: на яблоках солнечные ожоги, персики трескаются и гниют на ветках. Аграрии готовятся подсчитывать убытки. Медики сообщают о гибели почти 20 человек.

The Guardian подтверждает, что Южная Корея — лишь одна из жертв знойного лета. Аномальная жара охватила и другие страны Восточной Азии. Метеорологическое агентство Японии ввело новый термин — «кокусёби», который можно перевести как «жестоко жаркий день». В большинстве префектур столбики термометров поднялись выше +40. Страдают и люди, и животные. Так, в зоопарке Токио от перегрева умерли три льва. В Гонконге зафиксировали + 37 — это максимальный показатель за всю историю наблюдений за 142 года. А на западе Китая +50. Такую ситуацию, по мнению ученых, вызвало сочетание факторов: усиление области высокого давления над Тибетским нагорьем и западной частью Тихого океана, мощное движение Эль-Ниньо и глобальное потепление, вызванное хозяйственной деятельностью человека.

В другой части света — Северной Америке — тоже засуха. Минсельхоз США сообщил, что урожай кукурузы и пшеницы будет меньше, чем ожидалось. Bloomberg пишет, что на бирже тут же взлетели фьючерсы на эти культуры. CNN напоминает, что высокие температуры влияют и на технические характеристики транспорта. В аэропортах США задерживают и отменяют рейсы, авиакомпании вводят дополнительные ограничения по весу. Так American Airlines была вынуждена снять с рейса из Лас-Вегаса 32 пассажира. Объяснив это тем, что иначе самолет мог не взлететь.

Новая волна жары надвигается и на Европу. Euronews пишет, что сильнее всего она ударит по Франции, Италии и Испании. К аномальным температурам готовятся на Балканах и в Великобритании. На половине континента будут устойчивые +35. Власти предупреждают о риске лесных пожаров и проблемах в энергосистемах. Так, обмеление Дуная привело к сокращению производства гидроэлектроэнергии в Австрии, Румынии и Венгрии, отмечает Reuters. А судоходство по Рейну в Германии остановлено, в том числе и грузоперевозки