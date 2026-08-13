В Польше допустили передачу Украине дополнительных ракет для Patriot

Власти Польши рассматривают вопрос о передаче Украине дополнительных ракет для ЗРК Patriot. Об этом в эфире радио RMF FM заявила заместитель министра национальной обороны Магдалена Собковяк-Чарнецка.

«Это решение всегда должно приниматься в контексте безопасности поляков, и необходимо взвесить все аргументы», — сказала она. Госпожа Собковяк-Чарнецка добавила, что решение может быть принято в ближайшие дни — переговоры с НАТО и США продолжаются.

Politico сообщало, что Евросоюз испытывает нехватку ракет-перехватчиков системы Patriot, в том числе для своих нужд. В первую очередь, это касается Германии — важнейшего поставщика военной помощи Украине.