Налоговые отступления

Число выявленных налоговых преступлений растет рекордными темпами. Как следует из доклада МВД, только за первое полугодие 2026-го правоохранители зарегистрировали почти 3,5 тыс. таких случаев — на 17% больше, чем в 2025-м. Это максимум за 12 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Налоговые схемы все чаще выявляют без визита инспектора в офис. ФНС находит дробление бизнеса, фиктивные сделки и «бумажный» НДС с помощью анализа отчетности, банковских операций и данных контрагентов. Отдельно проверяют зарплаты в конвертах и случаи, когда штатных сотрудников оформляют как самозанятых. При этом сама статистика еще не означает, что бизнес настолько же чаще стал уклоняться от налогов, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов:

«Есть "плюшка", назовем ее так, в уголовном кодексе, которая гласит: если человек добровольно возместит налог и все штрафные санкции с процентами, то он освобождается от наказания. И благодаря этому удается взыскивать больше денег в бюджет. Стали оперативно выявлять структуры, которые оказывают услуги по "бумажному" НДС.

Налоговые органы идут сразу же по всем контрагентам, которые пользуются помощью таких незаконных структур. Кроме того, ФНС стала хорошо анализировать дробление бизнеса. Но, как правило, в большинстве своем налогоплательщики не могут оплатить все штрафы и долги. И засим следует уголовное дело со всеми последствиями».

С начала 2026 года налог на прибыль повысили до 25%, базовый НДС — до 22%, а порог освобождения от него для упрощенки снизили с 60 до 20 млн руб. На этом фоне предприниматели все чаще говорят об уходе в тень. По мартовскому опросу «ОПОРЫ РОССИИ», об этом сообщили 42% респондентов. Впрочем, часть малого бизнеса просто не успела перестроиться под новые правила. Многие впервые столкнулись с необходимостью платить НДС и пока не до конца понимают, как с ним работать, говорит основатель кофейни URVISTA и совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский:

«Большое количество компаний повыскакивали на НДС и не поняли, как его вообще администрировать. А других вариантов нет: чтобы заплатить все налоги, нужно нанять бухгалтера, и получается, что вся рентабельность уйдет на поддержку новой инфраструктуры. Многие из-за этого просто позакрывались и побросали свои ИП и ООО».

Под уголовное преследование рискует попасть даже компания, которая не спорит с доначислениями и исправно платит по согласованной с ФНС рассрочке. Через 75 дней после вступления решения проверки в силу, если долг погашен не полностью, инспекция все равно обязана передать материалы следователям, говорит партнер Five Stones Consulting Екатерина Болдинова:

«Налоговый орган очень быстро передает материалы налоговых проверок в органы следствия. Суммы доначислений сейчас большие — средний чек по Москве превышает уже 100 млн руб., а по Санкт-Петербургу — даже 200 млн руб. Такие цифры, конечно же, представляют интерес для возбуждения уголовного дела. Часто налогоплательщик даже не спорит с налоговыми доначислениями, но при этом обращается за отсрочкой оплаты. Он получает ее в рамках установленной законом процедуры, а затем, увы, становится фигурантом уголовного дела из-за того, что налог своевременно уплачен не был».

Всего, по данным МВД, с начала 2026 года по налоговым делам в бюджет уже вернули около 70 млрд руб.

Александр Мезенцев, Андрей Дубков