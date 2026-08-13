Рябков: Россия сможет оперативно организовать визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Российская сторона готова оперативно организовать визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в Москву, когда станут понятны их планы. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Я полагаю, что этот вопрос остается в поле зрения. Периодически появляются публичные вбросы на этот счет»,— добавил дипломат в комментарии журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Дискуссия о возможном скором визите господ Кушнера и Уиткоффа в Москву ведется еще с начала мая, но до сих пор организовать его не удалось. 8 августа источник ТАСС уточнял, что американские представители намерены приехать в Россию на этой неделе. Тогда же они собираются посетить Киев, утверждает собеседник агентства.