Удаленка все дальше

Работодатели сокращают удаленку. В 2025 году количество сотрудников на дистанте снизилось почти на 22%. Специалисты по подбору персонала сейчас называют этот формат занятости привилегией и дополнительной мотивацией для ценных кадров. А необходимость возвращать сотрудников в офис объясняют снижением вовлеченности членов команды в бизнес-процессы. Кому удаленку все-таки готовы оставить и на каких условиях?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По итогам прошлого года вне офисов работают 968 тыс. человек, в 2024-м их было 1,25 млн. Больше всего специалистов в дистанционном формате имеют высший уровень квалификации. В отраслях с высоким уровнем цифровизации на работу в офисе соглашается только один из пяти соискателей, даже несмотря на то, что у некоторых компаний штатная единица на удаленке имеет более скромный оклад, отмечает управляющий партнер компании Profistaff Денис Никулин:

«Зачастую меры контроля превышают тот полезный эффект, который компания получает от экономии на аренде, корпоративных расходах и прочем. Если говорить о руководящих позициях, удаленная работа продолжает сохраняться, хотя, возможно, ее становится меньше.

Как правило, зарплата удаленных работников несколько ниже — при одинаковой полной занятости разница составляет до 20%».

В 2025 году доля вакансий с удаленной работой в России выросла до 10% от всего предложения на рынке труда, это примерно 900 тыс. позиций. При этом, по данным аналитиков hh.ru, в тренде развитие гибких и гибридных форматов. На повышение в должности при такой модели занятости рассчитывать не стоит, считает основатель и CEO исследовательской компании Happy Job Алексей Клочков:

«На гибридном формате карьерный и профессиональный рост затруднен, потому что для развития необходимы постоянное общение внутри команды, обмен опытом, наставничество и так далее. Чтобы человек мог расти, это важно. Те, кто хочет работать удаленно, должны уже быть профессионалами в своей области. Тогда они могут работать удаленно, показывать результаты и получать за это деньги. Молодым сотрудникам, которые хотят карьерных перспектив, конечно, сначала придется поработать в офисе».

Согласно опросу SuperJob, три четверти работодателей готовы держать на удаленке не более 10% персонала и только 4% компаний позволяют сотрудниками работать из-за рубежа. При этом обязанности отслеживать местонахождение сотрудника на удаленке у работодателя нет. Даже уволить того, кто перебрался в соседний город или на другой континент вряд ли получится, говорят юристы. Работодателю нужно будет обязательно доказать, что работник не может выполнять свою работу на новом месте, отмечает руководитель компании «Мир трудовых отношений» Юлия Жижерина:

«Законодательство и разъяснения госорганов определяют, что в трудовом договоре необходимо указать место работы — город: Москва, Норильск и так далее. Что касается работы российских граждан за рубежом в российских компаниях, здесь пока нет четкого понимания ни в Трудовом кодексе, ни в разъяснениях госорганов. Мы пока опасаемся указывать, например, Стамбул в качестве места работы. Если у работника установлен периодический дистант, то уезжать с места, указанного в трудовом договоре, рискованно, поскольку в любой момент его могут вызвать.

Если дистант постоянный, вызвать работника можно только командировкой».

По данным «Авито Работы», лидерами по росту количества вакансий на удаленке являются редакторы, менеджеры проектов и логисты. Однако чаще всего дистант практикуют по-прежнему айтишники. Почти 40% компаний предоставляют этим специалистам такую возможность.

Юлия Савина