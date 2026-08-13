Румыния начала отключать единственную в стране АЭС «Чернаводэ»

Государственный оператор единственной румынской АЭС «Чернаводэ» Nuclearelectrica приступил к работам по полной остановке станции. В конце июля был отключен первый энергоблок, а сегодня прекратит работу второй, сообщает Reuters со ссылкой на компанию.

Дата возобновления работы станции пока не объявлена. АЭС обеспечивает около 20% энергопотребления в Румынии. Оба ее энергоблока охлаждаются за счет воды из Дуная. Из-за обмеления реки компания решила приостановить работу станции.

Заместитель генерального директора Национального управления румынских вод Сорин Рындашу допускал, что станция может прекратить работу минимум на две недели. По его словам, в ближайшее время дожди в бассейне Дуная не ожидаются, а значит, река не сможет наполниться.

Обмеление Дуная повлияло и на работу венгерской АЭС «Пакш». Загруженность реакторов на ней снизили вполовину. Власти не исключают полного отключения станции.