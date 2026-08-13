Глава МАГАТЭ заявил о «медленной смерти» ООН

ООН постепенно теряет актуальность и медленно умирает, считает гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он является одним из кандидатов на пост генсека всемирной организации. Господин Гросси заявил о «чувстве разочарования» по поводу «плачевных результатов» ООН по социальным программам и в борьбе с изменением климата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«Я не вижу, чтобы (ООН.— "Ъ") находилась под непосредственной угрозой (смерти.— "Ъ"). Для меня это скорее медленная смерть. ООН постепенно утратила свою актуальность… не внеся существенного вклада в разрешение недавних кризисов или межгосударственных войн»,— сказал генсек МАГАТЭ в интервью Financial Times.

Полномочия нынешнего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Он занимает должность с 2017 года. Вместо него на пост претендуют семь человек. Рафаэль Гросси (от Аргентины), генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан (Коста-Рика), экс-президент Чили и бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, бывший президент Сенегала Маки Саль, экс-глава МИД и Минобороны Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, постпред Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт, экс-постпред Уганды при ООН Олара Отунну.

Подробности — в материале «Ъ» «В ООН прикидывают насчет своего главы».