Дефляция ускорила темп

В России снова зафиксирована дефляция. Росстат отчитался, что цены за неделю снизились на 0,06%. Дефляция наблюдается уже вторую неделю подряд, причем снижение цен ускоряется. В конце июля показатель был на уровне 0,02%. Драйвером дефляции стали не только овощи, но и дизель, а также бензин. Цены на них снизились на 1,5% и 0,6% соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

О чем говорит такая динамика? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с главным экономистом «Т-Инвестиций» Софьей Донец:

«Нормализация цен продолжается на фоне стабилизации ситуации с топливом. На прошлой неделе, по данным Росстата, дешевел бензин, и это позволило остальным ценам вернуться примерно к сезонной норме. Сезонное удешевление овощей и фруктов продолжается, что позволяет удерживаться в дефляции. Годовая инфляция тем временем стабилизируется около 6%.

Что важно, мы получили данные за полный июль. По данным Росстата, рост цен по полной корзине преподнес вновь сильный положительный сюрприз: в июле он составил 0,54% против предварительных оценок по недельным данным в 0,8-0,9%. Что помогло получить такую хорошую цифру? Во-первых, более подробные данные по удешевлению туристических услуг, а также в принципе более широкая и благоприятная картина по продовольствию. Так что в итоге ценовая картина сейчас выглядит, честно говоря, менее напряженной, менее тревожной для регулятора, чем это было несколько недель назад».

По данным Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция снизилась до 6%. Кроме того, аналитики отмечали, что в июле стоимость социально значимых продовольственных товаров упала на 7%. Динамика отражает только текущую ситуацию на рынке, говорит директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев:

«Это традиционная сезонная составляющая, которая всегда работает именно так. В августе сезонный фактор обычно выводит инфляцию в минусовые показатели, и удивляться тут нечему. Хорошо, что в этом году мы тоже видим: несмотря на то, что у нас происходит с розничной торговлей и платформами, а также с бензином, дефляционный эффект не был отменен.

А вот что будет осенью — это уже отдельная история. Это будет зависеть сразу от очень многих факторов: от того, каким будет урожай, насколько устойчивыми окажутся тренды на топливном рынке и, в конце концов, наверное, до потребительского рынка доедет фактор пожаров, рано или поздно. Кроме того, рубль стал ослабевать, что тоже может дать дополнительную порцию инфляции.

То есть здесь слишком много неизвестных параметров, которые скорее будут работать в плюс, нежели в минус».

Ранее Центробанк предупредил, что годовая инфляция по итогам сентября может превысить 6%. По итогам второго квартала года рост цен составил 6% в сравнении с аналогичным периодом в 2025-м. Июньское ускорение инфляции ЦБ объяснял ростом цен на нефтепродукты.

Леонид Пастернак