5% сотрудников ижевских компаний готовы уйти к конкуренту при любых условиях

5% сотрудников компаний Ижевска готовы уйти к другому работодателю при любых условиях труда. 77% — при более выгодных, следует из опроса сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Женщины чаще выбирают нового работодателя с улучшением условий — 80% против 74% мужчин. «Представители сильного пола гораздо чаще утверждают, что готовы перейти на новое место “хоть сейчас” (6% против 5% среди горожанок). Не будут рассматривать предложения конкурентов 4% мужчин и 7% женщин»,— говорится в сообщении.

Чем моложе работник, тем больше у него желания сменить работодателя при улучшении условий труда — 81% сотрудников компаний до 35 лет согласны уйти. Из тех, кто старше 45 лет — 72%. 1% молодежи категорически против перехода в конкурирующие компании, среди респондентов старше — таких 10%.

При этом среди горожан с заработной платой свыше 150 тыс. руб. больше тех, кто готов уйти при любых условиях — 7%. Те, кто зарабатывает до 100 тыс. руб. таких — 5%.

Для 95% опрошенных «более выгодными условиями труда» является повышение заработной платы. Для 53% важная карьера, еще для 50% — график работы.

Напомним, 24% сотрудников компаний Ижевска извещают начальство об увольнении в момент подачи заявления.