24% работников Ижевска сообщают руководству об увольнении при подаче заявления

24% сотрудников компаний Ижевска извещают начальство об увольнении в момент подачи заявления. При этом почти треть (60%) готова остаться, если их заработную плату повысят, следует из опроса сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Заранее об увольнении говорят 76% ижевчан. Женщины делают это чаще мужчин — 80% против 72%. «Наиболее дисциплинированы в этом вопросе молодые сотрудники до 35 лет — 80% из них предупреждают руководство заблаговременно, а среди респондентов старше 45 лет — 67%»,— говорится в сообщении.

Чем выше уровень дохода, тем чаще работники говорят об увольнении заранее: среди зарабатывающих от 150 тыс. руб. таких 83%, а среди тех, кто получает менее 100 тыс. руб. — 70%.

При этом только пятая часть опрошенных HR-специалистов считает, что об увольнении можно уведомлять в момент подачи заявления. 76% уверены, что нужно говорить об этом как можно раньше (лучше — за месяц, отмечают аналитики).

Среди основных условий, при которых увольняющиеся могут остаться — увеличение зарплаты (60%), разрешение конфликтов и изменение отношения со стороны руководства (18%) и снижение нагрузки (14%). Еще 4% хотят, чтобы работодатель соблюдал ранее данные обещания.

Опрос проводился с 18 по 31 июля.