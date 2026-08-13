Выдача потребкредитов в Челябинской области сократилась на 0,8%

В июле 2026 года жителям Челябинской области выдали 50,9 тыс. потребительских кредитов. Это на 0,8% меньше, чем в июне, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране россиянам в середине лета одобрили практически 2 млн подобных займов. За месяц показатель упал на 1%. Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных потребкредитов зафиксирована в Нижегородской области (–2,8%), Забайкальском крае (–2,4%), Иркутской (–2,1%) и Тюменской с ХМАО и ЯНАО (–2%) областях, а также Хабаровском крае (–2%).

Виталина Ярховска