Прибыль белгородского ЛВЗ «Люкс» в Старом Осколе упала в 5,5 раза

По итогам 2025 года ООО «Старооскольский ликероводочный завод "Люкс"» уменьшило выручку на 1,5% — с 787,3 до 775,7 млн руб. Чистая прибыль при этом упала в 5,5 раза — с 154,3 до 28,3 млн руб. Это следует из бухгалтерской отчетности организации, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Основная причина падения итоговой прибыли — сокращение прочих доходов в 29 раз: с 139,6 до 4,8 млн руб. Прибыль от продаж, отражающая результат основной деятельности, также снизилась на 26% — с 109,4 до 80,9 млн руб.

При наличии бухгалтерской прибыли текущая деятельность предприятия сформировала отрицательный денежный поток в размере 29,3 млн руб. — против положительных 34,1 млн руб. годом ранее.

Завод привлек 149,3 млн руб. кредитов и займов, погасив 106,8 млн руб. На конец года краткосрочные заемные средства составляли 42,7 млн руб.

Валюта баланса уменьшилась на 17% — с 541,1 до 447,5 млн руб. Дебиторская задолженность сократилась с 315,9 до 214 млн руб., кредиторская — с 462,1 до 286,6 млн руб. Накопленный убыток 10,5 млн руб. сменился нераспределенной прибылью 17,8 млн руб.,а собственный капитал вырос с 69,5 до 97,8 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «СО ЛВЗ “Люкс”» зарегистрировано в 2005 году в белгородском Старом Осколе с уставным капиталом 80 млн руб. Основной вид деятельности — производство алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и подобных. Гендиректором является Дмитрий Абросимов, а учредителем выступает белгородское ООО «Белспиртпром» ( учредители — Дмитрий Абросимов с 99,99% и Виталий Злобин с 0,01%).

Годом ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в 2024-м старооскольский ЛВЗ «Люкс» увеличил прибыль в 16 раз.

Мария Свиридова