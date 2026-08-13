Коэффициент рождаемости в Нижегородской области вырос на 0,001 пункта

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в Нижегородской области по итогам июля 2026 года достиг 1,358 – на 0,001 пункта выше показателя июня, рассказал губернатор Глеб Никитин в своих соцсетях.

СКР — это среднее число детей, рожденных одной женщиной за репродуктивный период жизни.

Он отметил, что регион второй месяц удерживает позицию выше среднероссийской – по стране показатель снизился с 1,352 до 1,344. В Приволжском федеральном округе он снизился с 1,295 до 1,292.

Положительную динамику глава региона связывает в том числе с запущенной в середине 2025 года программой поддержки демографии «ОСНОВА».

Галина Шамберина