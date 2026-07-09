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Нижегородские власти сообщили о росте коэффициента рождаемости над средним по РФ

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в Нижегородской области по итогам июня 2026 года впервые с 1990 года превысил среднероссийский показатель, сообщил губернатор Глеб Никитин. Он поднялся до отметки 1,357 при среднем по стране 1,352.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

СКР — это среднее число детей, рожденных одной женщиной за репродуктивный период жизни.

С июня 2025 года (когда в Нижегородской области начала действовать новая программа стимулирования рождаемости), прирост, по словам губернатора, составил почти 8%.

Как писал «Ъ-Приволжье», по итогам мая 2026 года суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области составлял 1,329.

Галина Шамберина