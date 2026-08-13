Розничные продажи вина в России за семь месяцев снизились на 2,8%
По итогам семи месяцев 2026 года в России было продано 527,8 млн дал алкогольной продукции. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, следует из пресс-релиза Росалкогольтабакконтроля (есть у «Ъ»). В винном секторе в основном отмечено снижение продаж.
За отчетный период розничные продажи виноградных вин в России снизились на 2,8%, до 31,3 млн декалитров (дал). Плодовых вин было продано на 36,4% меньше (1 млн дал), ликерных — на 6,3% (631,2 тыс. дал). Выросли продажи только игристых вин — на 3,7%, до 11,8 млн дал.
Среди крепких напитков выросли продажи ликеро-водочных изделий — на 11,4%, до 11,4 млн дал. Водки было продано 41,4 млн дал, что примерно на уровне прошлого года. Продажи коньяка снизились на 2,3%, до 6,9 млн дал. В общей сложности спиртных напитков крепостью выше 9 градусов продано 67,7 млн дал, что на 1,4% больше год к году.
Продажи пива в январе-июле снизились на 2,6%, до 351,3 млн дал, пивных напитков — на 3,8%, до 54,4 млн дал, пуаре — на 25,9%, до 77,8 тыс. дал. Рост показали продажи сидра (на 26,2%, до 6,4 млн дал) и медовухи (на 7%, до 1,8 млн дал). В целом продажи напитков брожения снизились на 2,4%, до 413,9 млн дал.
В первой половине 2026 года рестораторы по всей России сократили продажи алкоголя на 42,4%, до 818,3 тыс. дал. Негативная динамика вызвана закрытием заведений, снижением трафика и уменьшением доли алкоголя в чеке. Наиболее выраженное падение продаж демонстрирует винодельческая продукция, объемы реализации которой упали на 44,8%, до 361 тыс. дал, рассказали «Ъ» участники рынка.
Подробности — в материале «Ъ» «Общепит снижает градус».
В 2025 году доля вин в бутылках в розничных продажах сократилась на 5 процентных пунктов, до 80%, что составляет около 15 млн бутылок, при этом наблюдался рост спроса на вино в альтернативной таре.
Продажи виноградного вина в январе-феврале 2026 года снизились на 4,7%, до 8,16 млн дал, тогда как спрос на игристые вина вырос на 3,2%, до 3,5 млн дал. С начала 2026 года акциз на тихое вино увеличился с 113 до 148 рублей за литр, а на игристое — со 125 до 160 рублей за литр, что вместе с высокими пошлинами на импортную продукцию влияет на рост цен и снижение предложения.
В 2025 году Россия сократила импорт вина из стран Евросоюза на 14%, достигнув минимального уровня за девять лет с суммарным объемом закупок около 520 млн евро. В декабре 2025 года снижение импорта усилилось на 24% по сравнению с ноябрем, составив 41,6 млн евро.