Розничные продажи вина в России за семь месяцев снизились на 2,8%

По итогам семи месяцев 2026 года в России было продано 527,8 млн дал алкогольной продукции. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, следует из пресс-релиза Росалкогольтабакконтроля (есть у «Ъ»). В винном секторе в основном отмечено снижение продаж.

За отчетный период розничные продажи виноградных вин в России снизились на 2,8%, до 31,3 млн декалитров (дал). Плодовых вин было продано на 36,4% меньше (1 млн дал), ликерных — на 6,3% (631,2 тыс. дал). Выросли продажи только игристых вин — на 3,7%, до 11,8 млн дал.

Среди крепких напитков выросли продажи ликеро-водочных изделий — на 11,4%, до 11,4 млн дал. Водки было продано 41,4 млн дал, что примерно на уровне прошлого года. Продажи коньяка снизились на 2,3%, до 6,9 млн дал. В общей сложности спиртных напитков крепостью выше 9 градусов продано 67,7 млн дал, что на 1,4% больше год к году.

Продажи пива в январе-июле снизились на 2,6%, до 351,3 млн дал, пивных напитков — на 3,8%, до 54,4 млн дал, пуаре — на 25,9%, до 77,8 тыс. дал. Рост показали продажи сидра (на 26,2%, до 6,4 млн дал) и медовухи (на 7%, до 1,8 млн дал). В целом продажи напитков брожения снизились на 2,4%, до 413,9 млн дал.

В первой половине 2026 года рестораторы по всей России сократили продажи алкоголя на 42,4%, до 818,3 тыс. дал. Негативная динамика вызвана закрытием заведений, снижением трафика и уменьшением доли алкоголя в чеке. Наиболее выраженное падение продаж демонстрирует винодельческая продукция, объемы реализации которой упали на 44,8%, до 361 тыс. дал, рассказали «Ъ» участники рынка.

Подробности — в материале «Ъ» «Общепит снижает градус».