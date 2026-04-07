В Городце вынесено решение о сносе домов поселка «Зеленый дол»

Городецкий городской суд удовлетворил прецедентный иск нижегородского природоохранного прокурора к Ассоциации комплекса спорта и отдыха «Зеленый дол» о демонтаже домов, построенных на участках лесного фонда близ побережья Волги. Ассоциацией руководит предприниматель и бывший депутат гордумы Нижнего Новгорода Алексей Бобров. Кроме его коттеджа прокуратура просила снести дома еще полутора десятков жителей «Зеленого дола», среди которых сын депутата Госдумы Вадима Булавинова и другие нижегородские бизнесмены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бобров вместе с другими участниками "Зеленого дола" проиграл суд в Городце

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Алексей Бобров вместе с другими участниками "Зеленого дола" проиграл суд в Городце

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», тяжбы вокруг законности коттеджного поселка, юрлицо которого согласовало проекты освоения лесов у минлесхоза Нижегородской области, тянутся с 2019 года. В очередном споре эксперты Приволжского регионального центра судебной экспертизы Минюста сделали выводы, что дома участников ассоциации являются капитальными постройками, а возведение капитальных объектов недвижимости на землях государственного лесного фонда запрещено по закону.

Представитель «Зеленого дола» Василий Войнов сообщил, что решение в пользу природоохранной прокуратуры будет обжаловано в апелляционном суде. «На наш взгляд, выводы экспертов недостоверны и содержат большое количество ошибок. Заключения делали молодые и неопытные специалисты. К сожалению, провести повторную экспертизу в вышестоящих экспертных организациях Министерства юстиции суд не позволил. Никто из жителей, среди которых есть и пенсионеры, и участники СВО, не согласен с решением о сносе своих домов», — отметил юрист.

Решение о сносе коттеджей «Зеленого дола», если оно устоит в вышестоящих инстанциях, может положить начало судебной практике по рассмотрению аналогичных дел. На берегах Горьковского водохранилища в лесном фонде выстроено много дачных поселков.

Иван Сергеев