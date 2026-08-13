В российских регионах запустят беспилотные автобусы
Минэкономики подготовило проект постановления правительства, в котором закрепят возможность эксплуатации беспилотных автобусов в некоторых регионах. По данным “Ъ”, речь идет о поправках к постановлению кабмина №2495, где описаны параметры проводимого сегодня ЭПР по оказанию «транспортных услуг» с помощью такси и грузовиков.
О планах запустить движение беспилотных автобусов глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщил еще 10 августа на заседании госсовета по общественному транспорту, напомнив, что в Москве и Санкт-Петербурге уже тестируются беспилотные трамваи, а в столичном метро — поезд без машиниста. Для этого правительство ранее утвердило специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР).
«Этот опыт важно масштабировать на другие виды транспорта,— сказал господин Никитин.— Считаем важным распространить действие ЭПР на автобусы. Начать пилоты предлагаем в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке». Дополнительных комментариев Минтранс не дал.
Предполагается, что разрешение на перевозки пассажиров без водителя получат автобусы категории М2 (маршрутки максимальной массой до 5 тонн) и М3 (городские и междугородние автобусы массой более 5 тонн). В этом же постановлении уточнят, что беспилотный автобус может быть оснащен огнями бирюзового цвета, которые автоматически включаются при движении в автоматизированном режиме управления.
Подробнее — в материале «Ъ» «В автобусах опустеют кабины»
Глава Минтранса Андрей Никитин 10 августа 2026 года на заседании госсовета по общественному транспорту предложил распространить экспериментальный правовой режим (ЭПР) на беспилотные автобусы, ссылаясь на опыт тестирования беспилотных трамваев и поездов метро в Москве и Санкт-Петербурге.
Минтранс России ожидает, что федеральный закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС) будет принят в 2026 году и вступит в силу в третьем квартале 2027 года. В марте 2026 года Андрей Никитин также заявлял, что первые опытные беспилотные полеты с пассажирами могут начаться в России через три-четыре года, после отработки технологий с грузовым режимом.
Правительство РФ 17 ноября 2025 года продлило экспериментальный правовой режим для беспилотных грузовиков до 2028 года и расширило его на новые регионы, разрешив движение высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) без присутствия человека в салоне. При этом Минтранс России в 2025 году не планировал торопиться с запуском беспилотных такси, заявляя, что они выйдут на городские дороги после 2030 года.