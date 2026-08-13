В российских регионах запустят беспилотные автобусы

Минэкономики подготовило проект постановления правительства, в котором закрепят возможность эксплуатации беспилотных автобусов в некоторых регионах. По данным “Ъ”, речь идет о поправках к постановлению кабмина №2495, где описаны параметры проводимого сегодня ЭПР по оказанию «транспортных услуг» с помощью такси и грузовиков.

О планах запустить движение беспилотных автобусов глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщил еще 10 августа на заседании госсовета по общественному транспорту, напомнив, что в Москве и Санкт-Петербурге уже тестируются беспилотные трамваи, а в столичном метро — поезд без машиниста. Для этого правительство ранее утвердило специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР).

«Этот опыт важно масштабировать на другие виды транспорта,— сказал господин Никитин.— Считаем важным распространить действие ЭПР на автобусы. Начать пилоты предлагаем в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке». Дополнительных комментариев Минтранс не дал.

Предполагается, что разрешение на перевозки пассажиров без водителя получат автобусы категории М2 (маршрутки максимальной массой до 5 тонн) и М3 (городские и междугородние автобусы массой более 5 тонн). В этом же постановлении уточнят, что беспилотный автобус может быть оснащен огнями бирюзового цвета, которые автоматически включаются при движении в автоматизированном режиме управления.

Подробнее — в материале «Ъ» «В автобусах опустеют кабины»