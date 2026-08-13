«Проще уж к корням вернуться»

Плохие оценки за поведение можно будет оспорить. Для этого при школах предполагается создавать специальные комиссии. Родители нарушителя дисциплины смогут высказать там свои претензии. Такой порядок предусмотрен последним письмом Минпросвещения. Повсеместно оценивать поведение начнут с 2027 года. На сегодня проект проходит апробацию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что система нуждается в доработке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

С 1 сентября 2026 года в Российской Федерации стартует этап расширенной апробации выставления оценок за поведение. Для этого будет отобрано по 10 школ в каждом субъекте РФ. Окончательный запуск новой старой системы запланирован на следующий учебный год. Так может показаться на первый взгляд, что проект несколько сыроват, не до конца еще апробирован. В частности, по словам всех причастных к процессу, не совсем понятны критерии — как и кому эти оценки выставлять. Собственно, и оценок как таковых нет. Есть трехуровневая система: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» поведение.

Наверное, всех в основном интересует именно последняя строчка. Это когда ребенок систематически срывает уроки, портит имущество или проявляет агрессию к окружающим и так далее и тому подобное. Впрочем, сказать хочется не об этом. Министерство просвещения выпустило очередное письмо-инструкцию. Судя по всему, чиновники понимают указанную выше «размытость критериев» и поэтому придумали, как эту проблему решить, пусть и отчасти. Несогласные с оценкой смогут ее оспорить, обратившись — внимание — в специальную комиссию по урегулированию споров. Таковые по идее должны создаваться при каждой школе. В их состав войдут, соответственно, учителя, родители и даже сами школьники.

Давайте на секунду представим, как это будет выглядеть. Вполне вероятно, что у агрессивных детей могут быть еще более агрессивные родители. Как бы полицию ни пришлось вызывать на заседания таких комиссий.

Но и это еще не все. В том же письме Минпросвещения уточняется: школьник, который попал-таки в графу «недопустимое поведение» и не сумел это оспорить, автоматом отправляется на психолого-педагогический консилиум. Там его спрашивают, мол, ну что, Петров или Петрова, как ты докатился или докатилась до жизни такой? Чего тебе не хватает? Может, в семье трудности? Короче говоря, ему или ей дается шанс на исправление и осознание. Называется это нынче «индивидуальный план коррекции» — то есть сразу не выгонят, но будут корректировать по индивидуальному плану.

Таким образом, школа российская из учебного заведения прекращается в некий всеобъемлющий институт воспитания. Единственный вопрос, который возникает: учиться и учить — когда? Ведь времени не хватит и на консилиумах заседать, патриотизм прививать, внеклассные часы проводить и еще отстающих тянуть по индивидуальному плану коррекции. Проще уж к корням вернуться — к розгам и кондуиту.

Дмитрий Дризе