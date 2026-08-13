Два человека получили ранения из-за атак БПЛА на Башкирию
Утром Башкирию атаковал 21 беспилотный летательный аппарат, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Ранения получили два человека.
По словам руководителя региона, 16 беспилотников сбили в Салавате, остальные пять нацелились на логистический центр в Чишминском районе.
О возгорании в промзоне Салавата господин Хабиров заявлял и ранее. О пожаре после воздушной атаки на объекте Wildberries «Ъ-Уфа» сообщал со ссылкой на RWB.
Со слов Радия Хабирова, огонь на складе тушит пожарно-спасательный вертолет Ка-32.
Раненые находятся в больницах, им оказывают всю необходимую помощь, заявил глава региона.
Об опасности атаки БПЛА власти Башкирии объявили в соцсетях в 8:52 по местному времени, о снятии режима беспилотной опасности — в 11:22.