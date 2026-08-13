В Башкирии сняли режим беспилотной опасности

Режим опасности БПЛА сняли в Башкирии, сообщает управление гражданской защиты Уфы.

На территории промзоны, в которой расположен объект Wildberries, произошло возгорание после воздушной атаки, сообщала пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ. Работников склада эвакуировали.

Ранее Минобороны России отчиталось, что над 18 регионами, в том числе над Башкирией, с 20 часов вечера до 8 утра сбили 362 украинских дрона самолетного типа.

По словам главы региона Радия Хабирова, обломки одного беспилотника упали в промзоне Салавата.

Майя Иванова