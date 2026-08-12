Три человека погибли и три ранены за сутки в Белгородской области при ударах ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ 174 раза атаковали территорию Белгородской области. В Белгородском и Грайворонском округах при целенаправленных ударах погибли два мирных жителя. Также в Грайворонском округе было найдено тело мужчины, погибшего в результате атаки дрона — точная дата происшествия уточняется. Об этом 12 августа рассказал в своем канале в мессенджере «Макс» врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Кроме того, по информации врио главы региона, три человека пострадали во время атак в Белгородском и Ракитянском округах. Все они находятся на амбулаторном лечении.

Удары за минувшие сутки были нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. Зафиксировано 12 обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), 16 раз взрывные устройства сбрасывали с беспилотников. Расчеты ПВО и всех задействованных подразделений сбили и подавили 139 БПЛА.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 12 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 502 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Черноземье, помимо Белгородской области, дроны ликвидировали в Курской, Липецкой и Орловской областях.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки ВСУ 126 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате погиб один мирный житель в Шебекинском округе. Также пострадали семь человек в Белгородском и Шебекинском округах.

Денис Данилов