На более выгодных условиях уйти работать к конкурентам готовы 78% челябинцев

Подавляющее большинство челябинцев (78%) готовы работать у конкурентов, если им предложат более выгодные условия трудоустройства. Еще 9% примут любые условия. Среди выгодных условий 93% местных жителей назвали более высокую зарплату, 52% — возможность карьерного роста, 51% — удобный график, показывают результаты опроса сервиса SuperJob.

Горожанки чаще горожан готовы рассмотреть предложение конкурента на лучших условиях (81 и 76% соответственно), при этом «хоть сейчас» перейти в другую компанию больше расположены местные жители, а не жительницы (12% против 6%). Среди молодежи до 35 лет 83% согласны уйти к конкурентам на хороших условиях, еще 9% — в любом случае. В поколении от 45 лет эти показатели отличаются — 70% и 2% соответственно. При этом 80% горожан с зарплатой до 100 тыс. руб. рассмотрели бы переход в другую компанию на более подходящие условия, еще 9% — на любые. Челябинцы, получающие от 150 тыс. руб., показывают иные результаты — 66% и 10% соответственно.

Виталина Ярховска