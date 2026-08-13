В России впервые за пять лет выросло число микрофинансовых организаций

В России на 1 августа насчитывалось 803 микрофинансовые организации (МФО). Это на 8,4% больше, чем годом ранее. Число МФО в стране выросло впервые за пять лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные «Контур.Фокуса».

По данным сервиса, за семь месяцев 2026 года было ликвидировано рекордно низкое количество МФО — 27. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Лидирует по количеству МФО Москва — там работают 248 организаций, их количество выросло на 19,8% год к году. Также в числе регионов-лидеров: Санкт-Петербург (49 организаций, прирост на 8,9%), Новосибирская область (35 организаций, +2,9%), Иркутская область (29 организаций, +31,8%), Ростовская область (26 организаций, +13%).

По итогам первого квартала МФО показали рост портфеля займов почти на 5% при сокращении — впервые за два года — объема выдачи на 6,4%. Такой результат стал возможен благодаря внедрению аналога банковских карточных кредитов, когда одобряется некий лимит, в пределах которого заемщик может брать займы несколько раз без повторного заключения договора.

Подробности — в материале «Ъ» «Микропортфель растет в длину».